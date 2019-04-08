鬼城跳樓凶宅　仲介晚上拒帶看　屋主棄售下架

▲▼凶宅退燒。（圖／翻攝591、GoogleMap）

記者張瑞傑／台北報導

凶宅是成屋市場上的特殊產品，具有房價至少比同區段便宜8折特性，過去景氣好、一丟出市場幾乎秒殺，不過現在似乎有退燒跡象。根據591房屋交易網丟出的「四季水漾」住宅，含車位開價850萬元，房價約是市場行情的78折，據悉在網路上已丟出近1個月仍未賣出，網頁顯示「14天成交」，實則為屋主自行下架。

該物件位於社區8樓、46.82坪、格局3房2廳，2017年曾發生陳姓女學生跳樓事件，屋況說明上註明「高空彈跳屋」，目前已出租超過1年半，內附百萬精美裝潢、生活機能便利等；最後一段甚至說明「晚上不帶看」。

東森房屋淡海新市鎮店店長沈雅純表示，「四季水漾」住宅行情每坪22至24萬元；「該間凶宅開價850萬元，成交應該落在16萬元，較行情便宜7折。」她分析，一般凶宅大約較行情便宜，7至8折的售價針對自住客如基督徒，「除非很兇的凶宅才有可能打折至5折，這是最低的折數了。」從一般銀貸7成的角度來看，5折等於要倒貼來處理凶宅，屋主意願通常不高。

據了解，過去會搶買凶宅的幾乎都是投資客，只要低於市價8折就會出手，甚至「先買來放著、一段時間後再過水」，藉以「洗白凶宅履歷」後再賣出。不過沈雅純認為：「目前市場轉向買方、自住剛性需求為主，自住客選擇多、愛打聽，凶宅不再像過去那麼好賣，這個案子放了一個多月就是一例。」對此，該物件屋主日前主動下架，不願對此多做說明。