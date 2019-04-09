台中房市春假買氣旺　首購豪宅均熱銷

▲今年春假期間遠雄來客超過200組，「遠雄之星6」已全面完銷，銷售金額高達1.2億元。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

四天春假不僅老天賞臉，給了出遊好天氣，台中房地產也跟著「熱起來」。今年四天春假台中建案頻傳捷報，「遠雄之星6」完銷，「總太2020」也預計月底完銷，久樘、精銳等主打剛性自住買盤的建案，揮出第一隻漂亮的春天全壘打；換屋型產品忠泰「老佛爺」、「陸府植森」來客也比平常高出2~3倍。

遠雄透露，今年春假期間來客超過200組，「遠雄之星6」已全面完銷，銷售金額高達1.2億元，因為實在太熱賣，「遠雄之星7」也已開始潛銷。上市建商總太地產在北屯廍子重劃區造鎮的大案「2020」春假也報捷，目前銷售超過95%，預計月底就可完銷；另一新案「Melody共好」潛銷也已賣出三成多。總太透露，光是「2020」和「Melody共好」春假期間就賣出35戶，成交金額達3億元。

「精銳潮」有別於其他千戶案量的產品，2至3房的26~40坪產品，規劃也在四天清明連假衝出高買氣，來客50組就有18戶成交，為高鐵特區的指標熱銷案。

久樘開發的「久樘快樂天鵝」和「久樘臻星」表現也相當火熱，「久樘快樂天鵝」連假期間有25組來客數，成交10戶，成交佔比例高達40%；「久樘臻星」也吸引超過20組來客，成交達8戶。

豪宅市場部份，忠泰「老佛爺」、「陸府植森」連假期間來客數也有明顯增長；「老佛爺」豪宅案除預約客戶外，來客成長約2-3成，此案由時尚大師卡爾拉格斐跨界操刀，選定台中市的科博館特區推出時尚精品豪宅，為滿足住戶追求時尚美學的需求，未來社區一樓也將由「MOT明日聚落」複合式頂級家居館進駐，極受豪宅客矚目。