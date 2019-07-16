老屋翻新40萬可以拿？　有好康快點報名！

▲阿嬤家-和平與女性人權館為2017年老屋新生大獎金獎。（圖片來源／台北市都更處提供）

老屋是生活態度的延伸，以其獨有溫度與環境機能，成為豐富現代城市生活的重要載具。老屋也因為購入及整修費用較新成屋合理，在房價日益高漲的城市中，常會是購屋族群的首選，許多民眾會選擇將既有的老屋加以美化，利用裝修改善生活品質與機能，讓空間更符合人性化與現代感，是設計師、市民和創意社群自我實踐的場域。

臺北市都市更新處指出，之所以舉辦「老屋新生大獎」及徵件獎勵，就是期許大家在老房子的軟硬體部分進行改造，創造出能延續歷史脈絡、與周圍環境共生的空間方式，促進城市由內（建築物）而外（都市環境）地新生，「老屋新生大獎」至今已邁入第18個年頭，一共表揚了175件整建維護與周邊環境改造的優良作品。

▲迪化二O七博物館為2017年老屋新生大獎銀獎。（圖片來源／台北市都更處提供）

從近年老屋新生大獎的案例來看，作品的類型和用途也愈形多元，跳脫早期的公共設施、商業大樓或學校建築的改善，有愈來愈多的咖啡店、餐廳、個人工作室、文化空間，也開始出現了以活化老舊街區或社區服務為目標的社區空間；此外，臺北仍然有相當多的老舊住宅社區亟待更新。未來台北老屋新生大獎也將舉辦相關推廣行動，鼓勵市民從生活出發，關注自身的居住與街區空間，自發地改造或創造出好的居住環境，甚至是增進社區交流與資源共享的社區空間，進而為老舊的街區引入再生的契機。

臺北市都市更新處主辦的第18屆老屋新生大獎，即日起徵求臺北市整建維護完工案例，今年度為了強調居住與街區空間的關係，以「老屋新生活運動」作為徵件主題，徵求【住宅類】、【非住宅類】及【社區空間（包含開放空間）類】的整建維護案例，並提供總獎金40萬元，歡迎參與老屋規劃設計或經營的各方好手報名參加！

▲百幅藏倉「和合青田」茶生活文化館為2017年老屋新生大獎銅獎。（圖片來源／台北市都更處提供）

【徵件辦法】

2018台北老屋新生大獎徵件期間為11月15日至12月20日止，有關徵選辦法及相關推廣行動，請至官方網站或臉書搜尋「台北老屋新生」。