利用大面積牆面整合收納機能　設計師曝4大招數！

▎CASE DATA 設計公司：恆岳空間設計 設計師：蔡岳儒 房屋坪數：35坪（室內） 設計風格：日式禪風 房屋類型：標準格局 居住成員：大人x2

房屋狀況：老屋翻新

裝修費用：不提供 空間格局：玄關、客廳、餐廳、廚房、主臥、兒童房、書房、衛浴1.5套 主要建材：進口花磚、木皮、大理石、超耐磨地板 ▎設計觀點 面對將近50年的老屋，有著採光不佳、嚴重壁癌等問題時，該怎麼規劃及設計，才能讓下一代再住20年呢？像這間位在南港的40年一樓街屋型老房子，因為屋主的女兒要結婚而重新整理為新屋。但面對室內老舊的設備及不良的格局、動線、採光等等問題，因此邀請擅長老屋改造的恆岳空間設計主持設計師蔡岳儒前來協助。 於是在檢視整體環境後，先將基礎建設如水電管路重新更新外，更把原本配比不當的格局重新調整，讓公共空間座落在一場域上，方便使用，並透過透明材質引導前後採光入室。大量運用自然材質，如大理石及防水地材，防潮兼清理方便，也打造出第二代男女屋主喜歡的日式簡約風格。

▶達人解說

TIPS.01 格局動線大變動，再住20年思維 由於是前後採光的1樓街屋形式，屋況並不佳，因此在與第二代屋主詳細溝通後，將原本客廳退縮至房子中央，串聯餐廳及廚房設計在同一側，採開放式設計，讓通風、動線等使用機能更便利，並利用隱藏門片與私密空間區隔。蔡岳儒主持設計師建議這種超過40年以上的房子，在裝修時最好也申請簡易室內裝修，可以避免許多施工上的麻煩。 TIPS.02 防水管線大更新，未來維修方便 連續壁的老舊街屋最大困擾就是與鄰居的廚房及浴室相臨，因此很容易別人家漏水進來造成嚴重的壁癌，因此在除了廚房及浴室全室做好防水工程外，室內的左右兩側相鄰壁施作Ｌ型防水，將漏水問題導入1樓地板地基排出，並搭配超耐磨防水地板阻隔潮溼問題。另外，水路管線則採不鏽鋼倒吊管線方式走天花板，以方便未來漏水維修時能馬上觀察到，並直接將矽酸鈣板開洞維修。 TIPS.03 重視防潮及採光，保持生活舒適感 為了保持良好的採光及通風，因此在外玄關設計玻璃罩，內玄關則以玻璃磚為牆面，將自然採光引領入室，也讓原本為暗室的主臥擁有獨立的對外通風窗。屋內大量運用通透及反射材質，讓光線折射或反射至室內，例如內玄關的玻璃磚、書房隔間牆及廚房玻璃拉門等，並在所有櫥櫃內設計除溼棒，或設計可通風的格柵式門片，做好防潮工作。 TIPS.04 反射及自然建材，簡約日式風格好整理 考量男女屋主分別曾在日本留學及工作，因此偏好日本簡約風格，所以在空間設計時，以白色為基底，並大量引進自然元素，例如木皮的牆面及櫥櫃、格柵門片及大理石電視牆等等。同時，利用局部牆面配置玻璃及鏡面反射，拉大空間感。其中，運用不同地坪的切換，界定場域轉換，例如玄關的石磚拼貼地坪、客餐廳的超耐磨木地板及廚房的拼花地坪等等。 ▎小編後記 這個案子最有趣的地方是利用大面積的牆面整合屋主想要的收納機能，例如電視牆的另一邊則是主臥的衣櫃、餐廳櫥櫃則延伸至廚房櫥櫃等等，最神奇的是透過外玄關的釋放，並將客廳內縮整合並沒有犧牲任何機能，還為屋主爭取到多半套的主臥衛浴，而內玄關天花的Ｌ型不鏽鋼鋼管燈具成為男屋主最愛的拉單桿健身場域。