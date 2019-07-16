利用大面積牆面整合收納機能　設計師曝4大招數！

作者：幸福空間
|
▎CASE DATA
▎設計觀點
面對將近50年的老屋，有著採光不佳、嚴重壁癌等問題時，該怎麼規劃及設計，才能讓下一代再住20年呢？像這間位在南港的40年一樓街屋型老房子，因為屋主的女兒要結婚而重新整理為新屋。但面對室內老舊的設備及不良的格局、動線、採光等等問題，因此邀請擅長老屋改造的恆岳空間設計主持設計師蔡岳儒前來協助。
於是在檢視整體環境後，先將基礎建設如水電管路重新更新外，更把原本配比不當的格局重新調整，讓公共空間座落在一場域上，方便使用，並透過透明材質引導前後採光入室。大量運用自然材質，如大理石及防水地材，防潮兼清理方便，也打造出第二代男女屋主喜歡的日式簡約風格。
由於是前後採光的1樓街屋形式，屋況並不佳，因此在與第二代屋主詳細溝通後，將原本客廳退縮至房子中央，串聯餐廳及廚房設計在同一側，採開放式設計，讓通風、動線等使用機能更便利，並利用隱藏門片與私密空間區隔。蔡岳儒主持設計師建議這種超過40年以上的房子，在裝修時最好也申請簡易室內裝修，可以避免許多施工上的麻煩。
TIPS.02 防水管線大更新，未來維修方便
連續壁的老舊街屋最大困擾就是與鄰居的廚房及浴室相臨，因此很容易別人家漏水進來造成嚴重的壁癌，因此在除了廚房及浴室全室做好防水工程外，室內的左右兩側相鄰壁施作Ｌ型防水，將漏水問題導入1樓地板地基排出，並搭配超耐磨防水地板阻隔潮溼問題。另外，水路管線則採不鏽鋼倒吊管線方式走天花板，以方便未來漏水維修時能馬上觀察到，並直接將矽酸鈣板開洞維修。
TIPS.03 重視防潮及採光，保持生活舒適感
為了保持良好的採光及通風，因此在外玄關設計玻璃罩，內玄關則以玻璃磚為牆面，將自然採光引領入室，也讓原本為暗室的主臥擁有獨立的對外通風窗。屋內大量運用通透及反射材質，讓光線折射或反射至室內，例如內玄關的玻璃磚、書房隔間牆及廚房玻璃拉門等，並在所有櫥櫃內設計除溼棒，或設計可通風的格柵式門片，做好防潮工作。
TIPS.04 反射及自然建材，簡約日式風格好整理
考量男女屋主分別曾在日本留學及工作，因此偏好日本簡約風格，所以在空間設計時，以白色為基底，並大量引進自然元素，例如木皮的牆面及櫥櫃、格柵門片及大理石電視牆等等。同時，利用局部牆面配置玻璃及鏡面反射，拉大空間感。其中，運用不同地坪的切換，界定場域轉換，例如玄關的石磚拼貼地坪、客餐廳的超耐磨木地板及廚房的拼花地坪等等。
▎小編後記
【幸福空間】電視節目播出資訊
全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37
點這裡看更多►►►
雜亂線路say bye！4招讓你家客廳變得超清爽
《荷蘭》共享共生，不一樣的老後住宅
廚房設計の終極導師