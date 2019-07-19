木皮與石板岩深淺混搭　綠色系低調呈現

作者：幸福空間

設計師：沛濬 ｜ 圖片提供：沛濬國際設計



玄關



木皮與石板岩深淺混搭中轉化出鞋櫃的大容量，也讓屋主喜愛綠色系在側向有了低調呈現。

沙發背牆



因應屋主擺設小物及書籍需求而生的沙發背牆，白色烤漆鐵件支座的俐落運用自成空間風景。

柱體修飾



玄關與客廳轉圜間，因有大型柱體的滯礙，設計師沛濬運用鏡面切割變化，做出古典氛圍的主牆面。

餐廳



延續著屋主對於烤漆玻璃的喜愛，沛濬國際設計結合了木皮元素做出了樹狀形體，抽象形塑綠意入室感覺。

餐廳



風水師的指點之下圓桌呼應上圓形天花體，刻劃了家庭團圓的美好意象。

客衛



客衛空間透過雙層拉門變化，彈性切換出客衛與完整套房。

客衛廊道



板岩磚地坪搭配上空心磚牆面設計，色系協調帶出粗獷現代感。

主臥房



考量機能融入，床頭櫃與下方床箱設計隱藏大量收納空間。

男孩房光源



為讓私領域盡展個人特色，兒子房以大小不一的格狀圖騰結合燈箱概念，演繹做出主要亮點。

男孩房格局



僅挪動客浴隔間，就能創造出三間套房的格局配置，是沛濬國際設計沛濬的空間魔法。

女孩房



木皮溫潤透過茶鏡線性折射，局部做了視覺延伸。

長輩房



素雅走向的長輩房，臥榻規劃彈性使用可能。

原始平面圖



平面圖



隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊

全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH125｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37



點這裡看更多►►►

沉穩內斂 華美精緻辦公空間

出租六坪的迷你幸福感

美的總和：詮釋Art Deco簡約理性