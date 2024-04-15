房貸比租金便宜近3千元　北市2區小宅「租不如買」

▲觀察15~30坪小宅，大同與中山區的月繳房貸低於租金2000多元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

一表看台北市12行政區小宅每月房貸、租金的差距，其中大同與中山區的月繳房貸低於租金2000多元，也就是若能拿出2成頭期款，在這兩區就可讓小資族「無痛由租轉買」。

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招

台灣房屋據實價登錄資料，統計2023年台北市15~30坪住宅平均月租、成交總價，並以新青安40年期、貸款8成、一段式利率1.775%、無寬限期試算，結果顯示每月的平均房貸金額約3.73萬元，與平均月租3.16萬元相較，房貸比租金多出近6000元。

但以12行政區來看，大同、中山區若轉租為買，每月房貸還比租金便宜超過2000元，是首都唯二「租不如買」的小宅樂購區。

▲大同、中山區若轉租為買，每月房貸還比租金便宜超過2000元。（表／記者項瀚製）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，能實現首都小資族「無痛租轉買」的中山與大同區，均為台北市的成熟鬧區，加上捷運路網密集便捷，向來是首都通勤族的租屋熱點。

陳定中說，尤其是台北車站、中山站、民權西路等轉乘站周邊，多年來成為租賃熱區，不乏以出租給單身貴族為主力的小宅社區，提供專業物業管理，帶動租金行情，也讓中山與大同區以平均近4萬元的高月租，成為北市冠亞軍。

小宅房價部分，中山與大同區平均成交單價超過7字頭，但中山區的林森北路沿線、新生北路巷弄，以及大同區的延平北路沿線、大龍峒一帶，卻是房價相對親民的區段，至今仍有機會找到單價6字頭以內的中古小宅。

不過，陳定中指出，中山與大同區發展算是均衡，高低價區段的機能落差不大，使相對低價區的買氣活絡，使得小宅每月平均房貸不到3.8萬元，僅屬全市中段班，成為首都小資家庭在同區域內無痛租轉買的唯二選擇。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，租屋族作為最終端的消費者，除了升息，水電、修繕、稅負成本的轉嫁，都一再推升租賃成本，「相反的新青安因政府吸收部分升息漲幅，仍享1字頭低利，估後續房市不排除出現開除房東的『租轉買首購潮』。」

第一建經研究中心副理張菱育補充，小資族申貸購屋，通常以低總價、高成數為原則，但面積低於15坪的物件，常被行庫視為高風險套房，不利於爭取高成數房貸。

因此15~30坪的小宅便是能兼顧貸款與總價考量的購屋選擇，空間使用上也不會太過狹隘，保有單身到成家的過渡彈性，未來想要轉手時，也有更高的市場接受度。

《地產詹哥老實說》EP200／跟網紅喝下午茶竟買了一套房！ 建商賣房再出奇招