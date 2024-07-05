房屋現值低於10.8萬元　北市18萬戶免稅、年增近6千件

▲台北市有近2成住家不用繳房屋稅，件數年增5920件。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

台北市近2成住家不用繳房屋稅，件數年增5920件。專家表示，台北市住家房屋現值低於10.8萬元就可免稅，其中屋齡越高、現值就會越低，觀察北市30以上老屋超過65.3萬戶，並持續增加，低於課稅門檻的房屋也會越來越多。

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據台北市稅捐稽徵處最新資料，2023年住家用房屋共95萬8987萬件，其中應稅77萬7653件、免稅案件18萬1334件，約占全部住宅件數的2成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，免稅房屋須同時具備2大要件，房屋評定現值低於課稅標準，且房屋需為住家使用，以台北市為例，2023年現值門檻為10.8萬元，而2024年將上調為10.9萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，「房屋現值＝核定單價×面積×折舊×路段率」，即使台北市地段不錯，但若屋齡超過40年以上，房屋評定現值很可能低於10.8萬元，變成免繳房屋稅住宅。

曾敬德說，屋齡成為影響房屋稅金額的一大因素，除了折舊方面的計算之外，由於2014年各縣市政府陸續調整房屋標準單價，使得該年度之後的新房子房屋稅明顯較高。

▲台北市房屋稅應稅、免稅件數整理。（圖／台灣房屋提供）

進一步觀察，台北市應稅案件年減1032件，免稅的物件增加量達5920件，遠多於台北住宅房屋增加的4888件，張旭嵐說，台北市雖有都更新屋推案，不過供給緩慢，遠不及隨著屋齡老化的房屋數量，台北市屋齡逾30年危老標準的房屋超過65.3萬戶，且仍持續增加，所以低於課稅門檻的房屋將會越來越多。

不過，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中補充，今年7月囤房稅2.0新制上路後，限縮免稅住家的認定範圍，不僅須為自然人持有，且每人免稅住宅全國以3戶為限，「隨著新規條件趨嚴，未來免稅住家的增加狀況會比以往緩和。」

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