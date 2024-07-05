ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

Gogoro撤出北市3C街　房東租金開出被嗆貴

記者項瀚／台北報導

「Gogoro光華八德店」撤出北市3C一條街，房東連同2樓共150坪以每月110萬元招租，驚人價格讓網友們暴怒，批房東吸血。對此，在地房仲也直言這租金價格明顯不合理，誰都租不起。

《地產詹哥老實說》EP212／昔日鬼城房價漲翻「鬼都住不起」！　林口人狂勸：沒耐心不要來

▲▼ 八德路一段,空店面,3c街 。（圖／記者項瀚攝）

▲「Gogoro光華八德店」撤出北市3C一條街。（圖／記者項瀚攝）

位於北市3C一條街的「Gogoro光華八德店」撤出，房東連同2樓「原價屋」3C用品店，將整棟透天招租，合計坪數約150坪，開價每月110萬元，訊息在網路上曝光，引發熱議。

網友們砲火猛烈，紛紛留言：「110萬是要租給詐騙機房嗎？」、「笑死，連gogoro、原價屋這種行業龍頭的都撐不下去」、「房東啥屁沒放，卻能收割勞動心血」、「貪心房東繼續讓他空」、「房東吸血」。

進一步查到《591房屋交易網》資訊，該物件為房東自租，斗大標題強調「燒肉旗艦店、連鎖餐飲火鍋進駐」。記者致電屋主張先生，但他表示：「不方便受訪。」經查，該透店過去沒有實價租賃、買賣紀錄，屋主登記為蕭姓自然人，於2013年透過配偶贈與取得。

八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸表示，八德商圈房東們普遍意識到「實體店面生意難做」，在疫後租金大幅下降，降幅大約來到5成，即便現在疫情過去了，租金也沒有回升，因此八德路一段上空店面不算多。

▲▼ 八德路一段 。（圖／記者項瀚攝）

▲對比疫情之前，八德路一段的店租價碼修正許多 。（圖／記者項瀚攝）

蔡若芸直言，店面越來越難生存，八德路一段的透天早該都更了。事實上，《Etoday新聞雲》過去曾報導《「3C一條街」生意難做　大咖房東共謀打掉重練》，顯示也開始有房東放棄出租，轉向重建。

不具名的在地業者表示：「110萬元月租完全不合理，就算是大型連鎖餐廳也租不起，誰都不租起！我們這邊9~10點之後就像空城，誰會跑到整條街都是暗的地方吃東西，以這種百萬價碼來起，台北有太多更適合的點了。」

中信房屋台北南京加盟店資深業務經理蔡振祈表示，本次招租透店月租金開110萬元，等於每坪高達7333元，不僅坪數大，還加上將近一半的2樓空間，等於是1樓單價就要飆破1萬元，確實明顯超出區域行情。

蔡振祈觀察近3年八德路一段實價租金資訊，單價若要超過7000元，基本上要是純1樓且坪數壓在20坪左右才有機會，更別說是單價破萬元了。

《地產詹哥老實說》EP212／昔日鬼城房價漲翻「鬼都住不起」！　林口人狂勸：沒耐心不要來

關鍵字：八德路租金店面房東Gogoro店租中信房屋平價屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

曼哈頓房價跌3％　房源充足變「買家市場」

美國最新報告顯示，因為2024年第二季度的公寓價格下跌且庫存增加，紐約曼哈頓房市正逐漸從賣方市場轉向為買方市場，對於有意入手新屋的潛在買家來說更有利。

13分鐘前

半日台中地王換人當！　中悅每坪361萬元搶7期地

台中土地交易市場今（5）日先傳出興富發集團高層用個人名義，以總價22.7億餘元購入朝富路惠安段7地號「國光客運」約651坪土地，每坪成交單價達350萬元，平了當年地王價，但僅當了半日地王，再傳出中悅建設以17.5億餘元、每坪單價約361萬元搶進七期。

1小時前

7／23招標截止！台中太平社宅　「永富好室」供160戶

台中社宅準備+1！位於台中太平區的社會住宅「永富好室」統包工程已公開招標，截止時間到本月7月23日，據了解，「永富好室」的完工時間預計是117年，屆時會為台中市再提供160戶單元以滿足民眾居住需求。

1小時前

越南工業地產熱！帶動周遭土地交易　Amata VN預測營收增長20%

在越南上市的工業區開發商安美德（Amata VN） 預計 2024 年收入將增長 15-20%，這主要由於地緣政治衝突和中美貿易戰導致更多外國投資，尤其是來自中國的投資流入越南。

2小時前

新建公寓房價飆漲！東京首度「飆破1億日圓」　獨棟房成熱門選項

日本近年來房價持續成長，最近一份統計更指出，東京都23區新建公寓大樓平均每戶售價已經首度飆破1億日圓，就連全國新建公寓的平均售價也比前一年飆漲15.4%，連續7年刷新最高紀錄，也因此中古公寓大樓成為炙手可熱的入手選項，拋售的賣家相對更容易找到買主。

2小時前

台積受惠區擴大　東高雄新案「封盤不賣了」

若說今年高雄房市最夯的區段，非楠梓、橋頭、左營莫屬，有台積電、橋科等產業議題，工程師買房跟買菜一樣，不過脫離台積電，東高雄買氣外冷內熱，儘管區域以自住客為主，新案一開案就有3000組人馬預約，還屢傳完銷風聲，也有新案乾脆賣到封盤。

3小時前

月租40萬→120萬逼走「熱浪島」　房東代理人吐實情

台中創意蔬食餐廳旗艦店「 熱浪島南洋蔬食茶堂」，位於環中路四段、向上路三段，靠近74號快速道路南屯出口處，近期該店面上方貼出招租布條，熱浪島負責人也在社群threads分享，要告別9年的努力，更透露月租40萬元漲到120萬元，不少網友替店家抱不平。

4小時前

他好奇「沒沙發還能叫做客廳？」　網曝1物才是靈魂

擁有一個舒適小窩是不少人的夢想。近日，就有一名網友好奇發問，「認同有沙發的客廳才叫客廳嗎？」發文引起熱議，不少人紛紛點頭贊同，但也有人直呼「1物品」才是客廳的靈魂。

4小時前

寧願「月花10萬租屋」也不買房　網曝1類人會租！揭年輕人心態

許多人有一個觀念，認為繳房租給房東還不如繳房貸，就有網友表示，在租屋網站看到，月租7萬元的台中房子，而且是住家不是店面，甚至還有10萬元的，認為每月花10萬元租屋，不如直接買房，好奇這些房子都是誰在租，貼文掀起熱論。

4小時前

水湳建設紅利盡顯　「遠雄藝舍」時尚品味的居住氛圍

中台灣最受注目的重劃區非水湳經貿園區莫屬，享有政府帶頭投資500億元的水湳，國際化都市規劃，2025年將成為公共建設紅利年，包含「臺中國際會展中心」、「臺中綠美圖」將於明年正式開幕營運，而區域可享受到增值紅利的就屬將在今年交屋的「遠雄藝舍」。

4小時前

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意..

冷氣吹15小時「電費驚呆了」　..

打炒房再出拳！新青安限貸一次　..

月租40萬→120萬逼走「熱浪..

車庫借人擺2電器！電費「暴增近..

35K約聘員想新青安「買170..

台中D-ONE第一大天地　正式..

冷氣16度「只吹26度風」！1..

苗栗男撿漏1258萬　入主七期..

台中5區人口自然增加正成長　南..

ETtoday房產雲

最新新聞more

曼哈頓房價跌3％　房源充足變「..

半日台中地王換人當！　中悅每坪..

台中太平社宅　「永富好室」供1..

越南工業地產熱！Amata V..

新建公寓房價飆漲！東京首度「破..

台積受惠區擴大　東高雄新案「封..

月租40萬→120萬逼走「熱浪..

「沒沙發還算客廳？」　網曝1物..

寧願「付10萬租金」也不買房　..

水湳建設紅利盡顯　「遠雄藝舍」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366