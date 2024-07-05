Gogoro撤出北市3C街　房東租金開出被嗆貴

記者項瀚／台北報導

「Gogoro光華八德店」撤出北市3C一條街，房東連同2樓共150坪以每月110萬元招租，驚人價格讓網友們暴怒，批房東吸血。對此，在地房仲也直言這租金價格明顯不合理，誰都租不起。

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▲「Gogoro光華八德店」撤出北市3C一條街。（圖／記者項瀚攝）

位於北市3C一條街的「Gogoro光華八德店」撤出，房東連同2樓「原價屋」3C用品店，將整棟透天招租，合計坪數約150坪，開價每月110萬元，訊息在網路上曝光，引發熱議。

網友們砲火猛烈，紛紛留言：「110萬是要租給詐騙機房嗎？」、「笑死，連gogoro、原價屋這種行業龍頭的都撐不下去」、「房東啥屁沒放，卻能收割勞動心血」、「貪心房東繼續讓他空」、「房東吸血」。

進一步查到《591房屋交易網》資訊，該物件為房東自租，斗大標題強調「燒肉旗艦店、連鎖餐飲火鍋進駐」。記者致電屋主張先生，但他表示：「不方便受訪。」經查，該透店過去沒有實價租賃、買賣紀錄，屋主登記為蕭姓自然人，於2013年透過配偶贈與取得。

八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸表示，八德商圈房東們普遍意識到「實體店面生意難做」，在疫後租金大幅下降，降幅大約來到5成，即便現在疫情過去了，租金也沒有回升，因此八德路一段上空店面不算多。

▲對比疫情之前，八德路一段的店租價碼修正許多 。（圖／記者項瀚攝）

蔡若芸直言，店面越來越難生存，八德路一段的透天早該都更了。事實上，《Etoday新聞雲》過去曾報導《「3C一條街」生意難做 大咖房東共謀打掉重練》，顯示也開始有房東放棄出租，轉向重建。

不具名的在地業者表示：「110萬元月租完全不合理，就算是大型連鎖餐廳也租不起，誰都不租起！我們這邊9~10點之後就像空城，誰會跑到整條街都是暗的地方吃東西，以這種百萬價碼來起，台北有太多更適合的點了。」

中信房屋台北南京加盟店資深業務經理蔡振祈表示，本次招租透店月租金開110萬元，等於每坪高達7333元，不僅坪數大，還加上將近一半的2樓空間，等於是1樓單價就要飆破1萬元，確實明顯超出區域行情。

蔡振祈觀察近3年八德路一段實價租金資訊，單價若要超過7000元，基本上要是純1樓且坪數壓在20坪左右才有機會，更別說是單價破萬元了。

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