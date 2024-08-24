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科技人湧入苗栗買房　年收百萬房貸族5年增2倍

▲▼ 竹南房市 。（圖／有巢氏房屋提供）

▲科技人才湧入苗栗買房，統計年收破百萬房貸族數量5年增2倍。（圖／業者提供）

記者項瀚／綜合報導

科技人才湧入苗栗買房，統計年收破百萬房貸族數量5年增2倍，其中過去1年頭份、竹南的平均房價分別上漲了22.7%和25.7%，漲幅均超過2成，顯示出房價漲勢相當強勁。

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中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，統計近5年苗栗縣年收入破百萬的房貸族申貸情況，今年Q1苗栗縣百萬年薪房貸族的申貸件數高達355件，較2020年同期的118件，5年增長了2倍，而且今年Q1苗栗縣百萬年薪房貸族的佔比更是超過4成，寫下歷年同期新高。

據實價登錄數據，過去1年頭份、竹南的平均房價分別上漲了22.7%和25.7%，漲幅均超過2成，顯示出房價漲勢相當強勁。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲近5年苗栗縣年收入100萬元以上房貸族申貸狀況 。（表／記者項瀚製）

中信房屋頭份中央加盟店長張英樺指出，目前苗栗的高收入買盤主要集中頭份、竹南，這2個區被譽為「苗栗房市雙子星」，得益於緊鄰竹南科學園區和新竹科學園區的地理優勢，吸引眾多國內外知名企業投資設廠，隨之而來的還有大量高收入就業人口，這不僅提升了當地居民的收入水平，也進一步推動了區域房市交易量能的增長。

張英樺指出，通常高收入族群更傾向購買屋齡較新的物件，目前竹南頭份運動公園周邊、尚順購物中心周邊是苗北地區推案量較大的區塊，區內新建案的成交單價已達每坪35～40萬元上下。另外，屋齡10年內、總價1500萬元左右、3房（含車位）的中古大樓華廈也相當受青睞。

事實上，台灣科技業發展突出，相關從業人員薪資水平高，也帶動園區周圍房市快速發展，尤其是中南部地區，除了本苗栗頭份和竹南，還有六都平均最富里，位於台南的蓮潭里所得稅中位數高達166.5萬元。

過去本站曾報導，信義房屋南科店專案經理江仁傑指出，蓮潭里屬於LM特定區範圍，不少住戶是南科主管等級，薪水結構多落在年薪120~300萬元，才會讓所得中位數衝高。尤其約5年前台積電5奈米廠量產，有一波高階工程師進駐，帶動房價開始起漲。

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關鍵字：苗栗園區年收入買房頭份竹南中信房屋信義房屋

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