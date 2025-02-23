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AI浪潮來襲　建商董座談ChatGPT：不能只是複製貼上

▲▼ 龍寶建設張麗莉 。（圖／記者項瀚攝）

▲龍寶建設董事長張麗莉認為，AI固然需善用，但絕對不能只是「複製貼上」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

AI浪潮來勢洶洶，ChatGPT成為當紅炸子雞，不少企業主也紛紛關注集團在AI上的運用。不過，建商董座強調，AI能給予人們一些本來沒想到的思路資訊及清晰的架構，具運用價值，但其畢竟只是大數據，沒有生命力，絕對不能只是「複製貼上」。

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龍寶建設董事長張麗莉分享，平時自己也會使用ChatGPT，「它能提供完整的架構，也能給予一些本來沒想到的思路、資訊，確實有其參考價值，但AI畢竟只是大數據，沒有生命力、沒有創意。」

張麗莉表示：「AI對我們來說，是很好用的工具，應該善用，也應該要多加推廣，但它（AI）不能完全取代人的工作，不能過度依賴，不能讓它（AI）成為你成品中的唯一元素。」

張麗莉認為：「若直接把AI生成出來的東西原用、單純地複製貼上，業主一定看得出來，在運用AI的同時，一定要在裡頭加入自己的想法。」

▲▼ 賴正鎰 。（圖／記者項瀚攝）

▲鄉林集團董事長賴正鎰表示，相當重視AI趨勢，要求員工們都要加入ChatGPT。（圖／記者項瀚攝）

鄉林集團董事長賴正鎰表示，近來AI浪潮來勢洶洶，是所有企業都逃不掉的，鄉林也相當重視AI趨勢，除了每個月邀請專家與員工們演講，也要求員工們都要加入ChatGPT。

賴正鎰分享，集團員工已開始利用ChatGPT撰寫文案、廣告稿，「我自己也有加入ChatGPT，整體感覺起來，若使用上手，可以減少1/2的時間。」

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關鍵字：ChatGPTAI人工智能建商龍寶張麗莉鄉林賴正鎰

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