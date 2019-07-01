屋齡31年以上為主流！北市買賣交易量連2年上升　大安區蟬聯最貴　

▲北市住宅市場交易量及交易總金額俱揚，漲幅近1成。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，下同）



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台北市地政局6月27日公布2018年不動產市場動態年報，指出住宅市場交易量與交易總金額上揚，比2017年漲幅近1成，其中，大安區蟬聯住宅平均交易總價、單價之冠，其住宅平均交易總價是3719萬元，平均交易單價是87.2萬元/坪。

台北市買賣案件交易量，受不動產市場景氣趨勢影響，2013年至2016年間交易量逐年下降，但到了2017年止跌回升，2018年交易件數20,987件，較2017年成長9.59%。

北市地政局以2018年實價登錄資料為基礎來統計，全市買賣交易量成長9.59%，連2年增加；房地交易占比84.58%，穩居交易主流。房地交易量比2017年增12.96%，交易總金額成長15.06%，縱觀全市各行政區房地交易流通率，2018年前3名分別為北投區、內湖區及中山區。

北市2018年住宅市場交易量及交易總金額俱揚，漲幅近1成，交易件數1萬3530件較2017年增加9.56%，交易總金額3354億元，比2017年增加9.93%。

大安區蟬聯住宅平均交易總價、單價之冠。2018年台北市住宅平均交易總價2479萬元，較2017年微升0.32%。各行政區平均交易總價前3名，依次為大安區3,719萬元、中正區3,049萬元及士林區2,794萬元，其中最低為大同區1,819萬元，與大安區相差約1.04倍。

另外，台北市2018年住宅平均單價62.3萬元/坪，較2017年上漲1.14%。各行政區平均交易單價由大安區、中正區及信義區分別以87.2萬元/坪、77.5萬元/坪及71.4萬元/坪續居前3名，文山區單價48.2萬元/坪最低，連4年墊底。

從全市住宅建物型態觀察，2018年住宅仍以大樓、坪數20-40坪、屋齡31年以上為交易主流。辦公市場交易量買賣增加租賃減少，敦南商辦「買賣單價」最高，信義商辦「月租金」及「毛利率」居冠。

全市各行政區坡道平面停車位平均單價以大安區314萬元/個最高、文山區190萬元/個最低，機械(含坡道機械及升降機械)停車位平均單價以大安區188萬元/個最高、文山區126萬元/個最低。統計台北市停車位價格比值，坡道平面車位平均單價約為每房價3.75倍，機械車位為2.39倍。