ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

7/1表決實價登錄2.0剩0.5？　時代力量連署推：門牌全露、預售屋即時登錄

ETtoday房產雲

▲▼林昶佐在臉書轉發時代力量連署活動，監督政府實價登錄2.0修法。（圖／翻攝林昶佐臉書）

▲林昶佐在臉書轉發時代力量連署活動，監督政府實價登錄2.0修法。（圖／翻攝林昶佐臉書）

政治中心／綜合報導

「實價登錄2.0」法案於今年5月，內政委員會召委張宏陸自行提修法版本，其中「門牌全都露」、「預售屋即時登錄」兩大重點被排除，引起多方爭議。對此，時代力量近日也在臉書po文要民眾加入連署，「要求房市透明！我要實價登錄2.0！一起來支持蔡總統的實現政見，支持蘇院長落實改革承諾，幫政府找回當初堅定的心。」

時代力量6月28日發文寫道，「7月1日立法院臨時會就要對『實價登錄2.0』這項攸關房市透明的重要改革，進行表決了。『實價登錄』為什麼需要升級到2.0？因為台灣的房價痛苦指數早已超英趕美，房價透明程度卻遠遠不及歐美。」

時力立委林昶佐也表示，台灣房價過高、不透明，年輕人無力負擔，而好不容易有能力購屋，還要一再比價。為解決這個問題，政府在2012年開始實施房價實價登錄制，但卻只能查「區段化的房價」、「無法查建商自建自售的預售屋價格」，使得實價登錄的效果有限。

林昶佐指出，原本行政院2018年推出實價登錄2.0修法，想要比照美國、英國等國家的制度，讓房價能查詢至門牌號碼，預售屋也要實價登錄「我們也樂見這個改革方向」，然而，臨時會即將審議的實價登錄修法，卻拔掉這2個重點。因此，時代力量已經提出修正動議，希望能儘速在本次臨時會，讓實價登錄2.0上路。

時代力量同時推出連署網址，表示希望蔡英文總統能實踐2016年曾提出的住宅三箭政策，其中一箭「杜絕房市炒作」。另外，行政院於2018年「實價登錄2.0」修法，當時的行政院長賴清德也透過現在的內政部長徐國勇表示，「修法後將可提供社會更即時、透明、正確的不動產交易資訊，有助健全不動產市場發展，落實居住正義。」

時代力量表示，「原以為在總統、行政院長、主管機關的承諾下，這項重要的房市改革能順利如期通過，實現居住正義。沒想到今年2月建商開始出現反彈聲浪，喊話要把改革的關鍵條文通通下架，如：比照各國透明標準的『地址揭露』、避免業者哄抬炒作的『預售屋交易30日內登錄』及確保價格正確性的『政府查核權入法』。結果，5月時民進黨張宏陸委員還真的推出了一個，沒有上述關鍵條文的同名修法。」

▲▼立法院總質詢,張宏陸委員。（圖／記者季相儒攝）

▲立委張宏陸。（圖／記者季相儒攝）

「等了7年才等到的2.0升級，眼看著只剩下0.5了」時代力量呼籲，「就在7月1日，立法院臨時會就要進行實價登錄2.0的最後表決。希望支持房市透明、支持實價登錄2.0的朋友加入連署，一起來支持蔡總統的實現政見，支持蘇院長落實改革承諾，幫政府找回當初堅定的心！」


 

我要房市透明！我要實價登錄2.0！ #支持蔡英文總統落實住宅三箭 #支持蘇貞昌院長推動實價登錄的承諾 #支持實價登錄完整通過 　 立即加入連署：https://forms.gle/mL1RyrRLF7Vzh7M27 　 7月1日下禮拜一，立...

時代力量 New Power Party 發佈於 2019年6月28日 星期五

關鍵字：時代力量林昶佐實價登錄2.0房產雲

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4180

台灣人口衰退卻無法遏制炒房！　網曝原因「打房會引發革命」

台灣房價炒得比天高，可以說是年輕人的最痛，然而更令人心痛的是，大家都看見了高房價的社會問題，卻沒有任何一個政治人物要試圖解決這個問題，然而理論上，從台灣的生育率來看人口呈現衰退趨勢，以供需法則而言房價..

6月29日 18:30

//cdn2.ettoday.net/images/4198

一次8000元「居家清潔真的值得嗎」　苦主超瞎故事…淚勸：寧自己掃2天

「時間重來的話，我一定自己掃！」一名網友花了8000元找居家清潔業者來打掃，殊不知12小時過去，樓梯摸得到粉塵，蜘蛛網也沒清乾淨，讓他無言以對。由於業者的清掃品質跟費用不成正比，原PO深怕被坑殺，好奇..

6月29日 12:06

//cdn2.ettoday.net/images/4188

找小坪數建案！他問「前、後陽台只能擇一」怎選　網秒答「這個」是必要

找房子是件不容易的事情，尤其每個人的需求也有所不同。一名網友貼文，說現在很多新建案大樓沒有在做雙陽台了，尤其現在主流小坪數的案子，只有一個前陽台或一個後陽台，他忍不住求助「前陽台或後陽台只能擇一該如何..

6月29日 11:19

//cdn2.ettoday.net/images/3553

到林口工作！「可能待5～10年」他問該買房嗎　網勸敗：想不到不買的理由

通常花了大錢買房，當然是希望可以長久住下去。一名網友貼文，說他前幾個月因為工作搬到林口住，因為工作穩定、不易換地方，沒意外的話，很有可能在林口待個5年～10年，讓他忍不住請教其他人的意見「因工作搬到林..

6月28日 18:55

//cdn2.ettoday.net/images/4197

遞延買盤回籠　信義：交易量年增11%

今年房市交易量優於去年，中古屋交易明顯回溫，根據信義房屋、住商機構統計內部6月門市成交資料，分別年增11%、6%，顯示前兩年遞延的觀望買盤持續回籠，帶動市場交易量增加。

6月28日 16:51

//cdn2.ettoday.net/images/4196

屋主妥協讓價　6月交易量微幅上揚

中美貿易戰緊張局勢尚未緩解，民眾對經濟前景不樂觀，讓部分屋主較願意讓價出售，讓中古屋交易量與5月相當，根據永慶房產集團與台灣房屋內部成交統計，全台6月房市交易量皆微幅增加，分別微增1%、2.8%。

6月28日 13:22

//cdn2.ettoday.net/images/4026

電梯「年賺7200元」！數位佈告欄「公告超即時」　還能幫省社區管理費

隨著數位時代來臨，傳統社區佈告欄因紙張張貼容易雜亂無章，而原本常被使用於辦公大樓的數位佈告欄由於精緻化版面、彩色畫面，以及能立刻更換的即時特性，逐漸吸引住宅大樓居民青睞。國內最大電梯電視聯播網公司「分..

6月28日 11:45

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

讀者迴響

熱門新聞

20年前燒死5老榮民　台中最時..

爸幫裝小夜燈　她抬頭一看絕望了

獨／相中明星學區　林依晨買下青..

買北市老屋 他曝3點…爽環遊世..

欠2萬閃人！女房客養兒「炸屎垃..

他請益「陽台進出」優缺點　網一..

3方位最強助孕法 孩這月出生最..

小資女給不出5K孝親費！母怒：..

大樓驚現神秘白框　網狂起雞！

研究2房格局！他驚發現「坪數越..

ETtoday房產雲

最新新聞more

6月六都交易量衰退　房仲突破關..

家人阻力變助力　他花最短時間升..

蛋白難賣蛋黃價　顏炳立：時機對..

獨／相中明星學區　林依晨買下青..

屋主知情不報　民眾衰買千萬漏水..

天使部落遺世獨立僅餘15戶　仲..

羅東「小城故事」影展　重現阿公..

名宅推手久年營造立標北大學勤路

六都僅北市民眾　看壞未來房價　

房市回溫靠「失望性買盤」　學者..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366