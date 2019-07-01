7/1表決實價登錄2.0剩0.5？　時代力量連署推：門牌全露、預售屋即時登錄

▲林昶佐在臉書轉發時代力量連署活動，監督政府實價登錄2.0修法。（圖／翻攝林昶佐臉書）



政治中心／綜合報導

「實價登錄2.0」法案於今年5月，內政委員會召委張宏陸自行提修法版本，其中「門牌全都露」、「預售屋即時登錄」兩大重點被排除，引起多方爭議。對此，時代力量近日也在臉書po文要民眾加入連署，「要求房市透明！我要實價登錄2.0！一起來支持蔡總統的實現政見，支持蘇院長落實改革承諾，幫政府找回當初堅定的心。」

時代力量6月28日發文寫道，「7月1日立法院臨時會就要對『實價登錄2.0』這項攸關房市透明的重要改革，進行表決了。『實價登錄』為什麼需要升級到2.0？因為台灣的房價痛苦指數早已超英趕美，房價透明程度卻遠遠不及歐美。」

時力立委林昶佐也表示，台灣房價過高、不透明，年輕人無力負擔，而好不容易有能力購屋，還要一再比價。為解決這個問題，政府在2012年開始實施房價實價登錄制，但卻只能查「區段化的房價」、「無法查建商自建自售的預售屋價格」，使得實價登錄的效果有限。

林昶佐指出，原本行政院2018年推出實價登錄2.0修法，想要比照美國、英國等國家的制度，讓房價能查詢至門牌號碼，預售屋也要實價登錄「我們也樂見這個改革方向」，然而，臨時會即將審議的實價登錄修法，卻拔掉這2個重點。因此，時代力量已經提出修正動議，希望能儘速在本次臨時會，讓實價登錄2.0上路。

時代力量同時推出連署網址，表示希望蔡英文總統能實踐2016年曾提出的住宅三箭政策，其中一箭「杜絕房市炒作」。另外，行政院於2018年「實價登錄2.0」修法，當時的行政院長賴清德也透過現在的內政部長徐國勇表示，「修法後將可提供社會更即時、透明、正確的不動產交易資訊，有助健全不動產市場發展，落實居住正義。」

時代力量表示，「原以為在總統、行政院長、主管機關的承諾下，這項重要的房市改革能順利如期通過，實現居住正義。沒想到今年2月建商開始出現反彈聲浪，喊話要把改革的關鍵條文通通下架，如：比照各國透明標準的『地址揭露』、避免業者哄抬炒作的『預售屋交易30日內登錄』及確保價格正確性的『政府查核權入法』。結果，5月時民進黨張宏陸委員還真的推出了一個，沒有上述關鍵條文的同名修法。」

▲立委張宏陸。（圖／記者季相儒攝）



「等了7年才等到的2.0升級，眼看著只剩下0.5了」時代力量呼籲，「就在7月1日，立法院臨時會就要進行實價登錄2.0的最後表決。希望支持房市透明、支持實價登錄2.0的朋友加入連署，一起來支持蔡總統的實現政見，支持蘇院長落實改革承諾，幫政府找回當初堅定的心！」





