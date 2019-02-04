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春節銷售不打烊　全台45個建案大彙整

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▲▼ 建商推買房年終慶，優惠活動吸引各地買盤。（圖／各案場）

▲搶過年看屋潮，全台近百個建案搶在初二前營業。（圖／資料照）

記者陳韋帆／綜合報導

春節9天連假到來，許多想要換屋的人，會趁著年節四處看屋，建商、代銷也趁勝追擊，緊抓過年看房潮，591數字科技集團（5287）旗下591新建案彙整了45個「新北、台北、桃園、台中、高雄」，五縣市春節不打烊的建案銷售案場，給有需要的人做為參考。591新建案表示，全台今年近百個建案在初二前營業，與去年同期相比成長近6成，春節不打烊天天營業的建案也有27個，其中受韓流影響，高雄過年營業建案更是成長1倍之多，就是要搶攻台商、北漂遊子購屋熱潮。

北台灣部分，今年共有64個初二前開始營業的建案，其中台北市春節營業的建案，主要是換屋型產品，如信義路門牌黃金地段的「大安吉美花園」初二開始營業，就是看準台商回流買房重視地段的特性，搶在年節營業，另外，上市建商潤泰建設今年在捷運內湖站的聯開案「潤泰京采」及中正區「潤泰新雙子星」同樣也是初二開始營業搶客。

新北市部分則多集中在各大重劃區，像是板橋江翠北側重劃區，「江滙Life」、「歡喜市」及「新月天地」春節期間不打烊，土城暫緩重劃區的個案除了春節不打烊外，還有特殊活動，像是「弘暉大苑」推出賞屋就送金幣，數量有限先搶先贏，再來「金城舞2」則是推出迎春宮庭養生御膳坊活動，參加人數限制20人，民眾可要趕快預約報名。

近期最火熱的重劃區莫過於桃園龜山A7重劃區，2字頭房價實在吸睛，盼求延續熱度，也有不少建案過年持續營業鎖定剛性需求首購族，除了去年底進場的「皇普MVP」直接春節不打烊天天營業，初二開工的「富御捷境」過年期間賞屋打卡送禮品以外還可抽7－11禮券，同樣是初二開工「奇幻莊園」過年期間下定直接送家電。

房市回暖中南部更是有感，今年台中不管是精華地段或是海線等區都有建案過年營業，像是在地建商國雄建設今年在南屯區的「文心1號」及「文心森林」皆初一就開始營業，且過年期間打卡按讚送精美禮品。另外，去年底三井OUTLET開幕帶動下，海線地區不少建案今年也初二開始營業，清水區的「遠雄之星6」過年期間則推出親子手作、海洋童話主題全家福等活動，希望趁勢抓緊過年出遊人潮。

高雄去年大選後藍綠變天，房市普遍信心大增，今年過年開工建案數成長約1倍，且多集中在北高雄，像是興富發建設位於左營區的首購案「悅誠」春節不打烊持續營業，位於仁武區的「樂loft」初二開工，雖無特別活動，但是1字頭房價，總價含車位650萬元起，低總價可望吸引許多有預算考量的購屋族。

豪宅產品也不忘搶攻過年看屋潮，位於前鎮區的「遠雄THE ONE」除了有財神爺發紅包外，更是搭上「韓」流推出愛情摩天輪轉轉樂，許多賞屋好禮炒熱過年案場氣氛。

▼全台過年不打烊指標建案列表。（圖／591新建案提供）

▲▼全台過年不打烊指標建案列表。（圖／591新建案提供）

關鍵字：春節建案連假591吉美潤泰遠雄皇普國雄韓流賞屋看屋過年

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