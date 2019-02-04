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春節旅遊住「日租套房」？　郭紀子：當心敗興而歸！

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▲▼套房、預售、樣品屋、實品屋。（圖／記者陳韋帆攝）

▲郭紀子提醒，春節出遊選擇合法的旅館、飯店或民宿，才能確保旅遊安全與盡興。（示意圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

此次春節連假9日，許多人規劃國內旅遊，而近年新興的「日租套房」房價也低於旅館許多，對於旅客而言似乎也成為選擇之一。但社團法人台灣物業管理學會副秘書長郭紀子就提醒，日租套房基本上不合法，且會遭受該屋鄰居不歡迎，倘若旅遊選擇日租套房，當心「開心出遊、敗興而歸」！

台北市長柯文哲日前就針對日租套房政策表示，台灣需要創新，要求在安全、公平原則下，訂出大家都有辦法遵守的法律。郭紀子表示，日租套房在以居住型態為主的集合住宅經營，不僅不合法，也不合理，基本上處於不受歡迎的狀況。

他說，集合住宅有專有部分，而專有部分以外之其他部分及不屬專有之附屬建築物，供共同使用者都屬於共用部分，共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理委員會負責，其費用由公共基金或管理費支付，屬於社區公共財。個別住戶將其所有的專有部分拿來經營日租套房，一定會使用到共用部分，從財產權角度來看，也就是使用住戶公共財經營個人所得，若所繳納管理費與其他戶標準相同，非常不合理。

同時，集合住宅內經營日租套房，必然導致進出人員複雜，有影響社區住戶隱私、安寧、安全、環境的清潔衛生等疑慮，目前普遍不受歡迎。一方面造成住戶對於經營戶的對抗與不滿，影響鄰里關係；另一方面，對於來台旅客也不尊重，旅客在社區進出遭到住戶白眼，甚至管理人員呵責，造成對台灣人民的負面印象。

郭紀子建議，日租套房政策不應一刀切，可以進行分區管理，政策制定一定要讓社區參與，聽取住戶心聲。對於純住宅社區，管理應該嚴格，若日租套房位於商業區，在住辦混合、住商混合的大樓，也許可以通過加強管理引導開放，尤其必須納入申辦日租套房應經過管理委員會同意的強制機制，訂定專門法令條款。

郭紀子也提醒日租套房的房東，經營日租套房，也許有一定的投報率，但風險不小，因為與法不容，隨時可能被住戶或管理委員會檢舉，更可能成為治安漏洞，為不肖業者或房客所利用。退而求其次，不如將空閒的房屋交給包租代管。

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