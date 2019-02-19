環狀線年底第一階段通車　板橋無感　中和最受惠

▲台北捷運環狀線,板橋站。（圖／記者謝婷婷攝）

記者張瑞傑／台北報導

捷運環狀線第一階段將通車，反映產業、就業並改善交通機能地區，新莊、中和、新店將最先受惠，業者分析房價最具有補漲效應；而過去已有站點所新成形的雙捷運交會站、在房價已高的前提下，目前則相對看不出優勢。

延宕約兩年的環狀線第一階段終於可望在今年底通車；台灣房屋智庫統計環狀線14個站點2018年房價表現，和2016年相較，有五站回漲，九站持續下修盤整。景平站漲4.3%漲最多、其餘包括中原橋和華中橋和景安幅度1.5~3.2%；而板橋則跌最深，均價從47.7跌至41萬，跌幅達13.7%。

環狀線第一階段將經過中和蘆洲、松山新店、板南線、機場捷運線、新莊中和線等五條現有捷運線，以及興建中的安坑線、南北線和萬大線，共八條捷運，將串聯新北市新店、中和、板橋和新莊的交通，預計將有14處車站，並將陸續新增6個雙捷運交會站。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，隨著捷運網絡逐漸完整，捷運的利多效益趨緩，而環狀線通車時程延宕約兩年，加上目前房市轉向，周邊房跌多漲少，尤其是原本就有捷運經過的站點，新北產業園區、板橋和大坪林站難受到通車效應帶動，房價仍持續修正。

台灣房屋板橋特區遠百特許加盟店店東賴玉枝表示，板橋站發展最早，不僅交通上有五鐵共構，特區周邊百貨商城豪宅林立，還有都更題材，多頭時期漲勢不斷；但環狀線一直延宕通車，而且又是高架的規劃，因此周遭的房市並無太多加分作用，且這兩年房價持續修正盤整，導致降價才能換成交，單價持續盤整。

14站中以中和地區，包括中原到景平等五站點，有略為回溫的趨勢，張旭嵐指出，環狀線第一階段通車，對於新莊中和新店三區的交通最有助益，未來可串聯新店遠東工業區、中和遠東工業區，和新北產業園區，對於相關產業的就業者而言，購屋區域和交通工具上都多一項選擇。而通車站點居中的中和，左右逢源，且自住環境優質，機能最成熟，人口居住穩定，剛性需求支撐，在交通利多下，買氣優先回穩。

雙捷運站對於乘客轉乘的交通便利性大幅提高，但由於現行站點的房價已經不低，加上近年房價盤整，通車行情有限，若周邊商業發展和生活機能成熟，或大型企業進駐，綜合利多區域將有機會優先拉回買盤。