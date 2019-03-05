外商加碼投資　台灣成目光焦點

▲2018年僑外投資金額創下歷年新高，其中日商三井集團更擴大在台版圖。（圖／記者蔡惠如攝、三井提供）

記者張瑞傑／台北報導

近年來不少國際企業看好台灣產業轉型，紛紛擴大來台投資，再度讓台灣成為目光焦點。依據經濟部投審會統計，2018年僑外投資金額創下歷年新高，達到114.28億美元(約3657.10億元台幣)，跟2017年相比，僑外資規模增幅達52%，主因是受到中美貿易戰影響，加上政府提倡5+2產業創新計劃助攻，促進台灣產業升級，日商來台投資持續呈現上升趨勢，金額也創下歷年最高。從投資產業別來看，近年明顯發現到外商投資產業類別的轉型，「專業、科學及技術服務業」及「資訊及通訊傳播業」成長趨勢明顯，從過往硬體製造到軟體研發、以及當前雲端科技的興起。

日商來台投資金額屢創新高，2018年達到15.25億美元，投資件數也年年創新高，日本一直都是政府對外招商的重要客群，從來台申請工作的外籍人士中，又以日本人佔為大宗。列舉去年日商來台投資案例，三井集團擴大台灣版圖，投資台中、台南蓋購物商場，後續也不排除到高雄投資。東橫INN計劃在台北大直興建飯店，另外九州民營鐵路巨頭西鐵集團，也斥資6億日圓，在台北市西門町蓋飯店。日商三化電子投資3億元在竹科銅鑼園區設立新廠。從投資業別比重變化來看，服務業來台比重增加，金融保險及批發零售成長趨勢明顯。

隨著全球雲端市場規模日漸龐大，從外商投資產業類別件數統計，可以觀察到「專業、科學及技術服務業」及「資訊及通訊傳播業」近幾年上升幅度明顯，投資金額在2017年創下歷年新高。外商選擇的投資項目產生變化，投資聚焦在軟體與研發，光2018年，美國高科技公司擴大在台投資計畫，Google、微軟、亞馬遜、IBM、高通、Facebook等，宣布加大投資AI研究中心，擴大在台徵才，外商從過往的硬體製造業到軟體的研發，顯現台灣產業轉型向上。

信義全球資產經理王維宏進一步說明，政府積極推動重大建設，修法外國人投資條例，增加外資來台投資意願，而5+2產業創新計劃帶動台灣產業轉型，提升國內物聯網產業，這也是為何近年美國高端科技公司看準台灣，宣布加碼投資台灣的主因。許多國際大型企業表示願意擴大投資，使用面積需求提高，進而帶動辦公室汰換潮，像Google因擴大在台投資計畫，預計招募300人以上，正積極的尋找辦公室。面對國際企業在台大量徵才，必須擴充辦公室，而近期無新大樓釋出，北市商辦空置率將持續下降，租金勢必上漲。