館長期待房價「自然法則」：以後房子比大便還要便宜

▲館長期待房價的「自然法則」會發生。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢是相當有名的租屋族，原本在直播中與粉絲聊「創業甘苦談」，但是內容很大一部分卻是提到房租、房價對創業者的不友善，反而造成創業者成本不堪負荷。館長認為對於房價，就只能祈求「自然法則」，反正大家就一起撐，總有一天房價會降到谷底。

館長表示，不是很建議買房子，「就像我，我為什麼一間房子幾千萬，我要在那邊一背背30年，賣掉賣不掉，我買一台車700萬，我算給各位聽，這很好玩，因為我們出去場面嘛，包含我們談生意、常常出去，我是有這個價值，700萬的車今天我3年後賣掉，至少還賣400萬，我一年就賠100萬就好，我還有400萬的餘值喔！而且這個東西本來就是消磨品喔，它有一個公定行情在喔，但是你今天買房子，房子一直在降，你30年繳完的這間房子的殘值剩多少，我可以大膽跟你講，你現在貸款以後房子根本沒有價值，現在來說，你說10年前誰跟你買房子來住，當然是買來炒的」。

▲房地產示意圖。（圖／記者盧映慈攝）



館長以一間2000多萬的房子來計算，2000多萬加上每個月管理費要3000~5000元，自備1成政府大發慈悲給貸9成貸個1600~1700萬，一個月要繳十幾萬，就算不貸這麼多，一個月貸1000萬也要繳個5、6萬，還要管理費3000元，「你老婆小孩你自己都還沒吃東西啊，光繳貸款繳完，三個人餓死」。

館長說，只能祈求「自然法則」，所謂自然法則就是「我們台灣人都不要買房子，反正就撐嘛」到40歲還跟媽媽住在一起，到50歲還跟媽媽住在一起，但是銀行裡面現金很多，都不要拿出來繳貸款把它存起來，然後就等、等著到底的那一天。

館長表示，「我現在跟各位保證，未來你等著看，再10年我們台灣房地產會一蹶不振，以後房子比大便還要便宜，因為房子真的太多了，以後房子變得會超便宜，你現在看到4000萬的房子以後1000萬都不到，為什麼？因為他賣1000萬也賣不掉，我們先不要講貴不貴，第一個就太多了」。