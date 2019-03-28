大巨蛋因「參考用資料」卡關　遠雄痛批浪費社會資源

▲大巨蛋再度卡關。（圖／記者季相儒攝）

記者陳韋帆／台北報導

台北市今（28）日再次招開「遠雄大巨蛋案」都審會，結果因電腦疏散模擬中，逃生步行速度爭議而卡關。都審會認為遠雄僅提出「逃生步行速度每秒1.2公尺」模擬，未提供「逃生步行速度每秒0.6公尺」，並批遠雄「不接地氣」。對此遠雄發言人楊舜欽回應，尊重審議委員職責，但上次會議並未提出要模擬「每秒0.6公尺」版本，此次卻又提高標準，倘若每次都有不同標準與解釋，將持續浪費社會資源、徒增困擾。

都審會表示，依照今年1月的會議決議，遠雄必須在本次會議，以建築物內59,833人，加上戶外人數13,733人，進行電腦疏散模擬，並以安檢標準「逃生步行速度每秒1.2公尺」，以及假設災害發生時「逃生步行速度每秒0.6公尺」進行電腦逃生模擬。

都審會說，遠雄僅提出「逃生步行速度每秒1.2公尺」版本，並將45分鐘模擬動畫，濃縮為1分鐘，所以多數委員認為，遠雄不尊重前次會議決議，要求遠雄備齊資料重新審查。

都發局長黃景茂定案表示，每秒0.6公尺的模擬結果，只會當成「參考」，但遠雄下次會議，必須兩項版本都要進行電腦模擬。

對此楊舜欽指出，此次模擬情境的參數其中「人員步行速度的設定」，是依照上次委員提出的設定而進行模擬，今日審查卻又有不同解釋，甚至針對恐攻情境要求再次提高參數。

模擬軟體設定係數正常是0.8 到1.5，而一般人步行速度是1.2，至於避難應該是要以更快速度行徑，但是委員會要求以更嚴格的的參數模擬，所以遠雄配合設定按密度是0.8~1.2。

誰知道委員會這次又提出恐攻情境要求以0.6參數施作，所以不是遠雄不接地氣，是委員的要求過於天馬行空。楊舜欽說，站在開發商立場我們尊重委員的職責，但也要求回歸都審法規針對變更審查，如果議題不斷發散，爭議無法收斂，只是浪費社會資源徒增困擾。