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329雙北推案逾2千億 北市冠德獨秀、新北重劃區百花爭鳴

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▲▼新店央北重劃區,十四張,新店溪,新推建案,房市,房地產。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年329推案新北因重劃區眾多百花爭鳴、北市則冠德豪宅一枝獨秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韋帆／台北報導

建商大量推案329檔期到來，全國爆量逾5千億，新北市、台北市又更佔1,489億、881億元。其中新北因重劃區眾多而各建商插旗百花爭鳴，但遠雄（5522）建設仍以兩大推案「遠雄CASA」、「遠雄達利」共114億總銷奪冠；北市冠德（2520）建設豪宅案「冠德信義」200億總銷一枝獨秀。

此次329檔期新北市上市櫃公司推案共有國泰、新潤以及遠雄建設。國泰（2501）建設位於板橋的「國泰田」規劃3～4房、30～50坪產品，開價約55萬／坪、總銷30億元；土城的「國泰上城」規劃3～4房、32～48坪產品，開價約50萬、總銷19億元。

▲▼遠雄CASA、遠雄達利。（圖／業者提供）

▲「遠雄CASA」規劃小宅，總銷上看75億元。（圖／業者提供）

遠雄建設在中和推出「遠雄CASA」規劃2～3房、26～31坪產品，總銷上看75億元；新莊推出的「遠雄達利」規劃18～36坪、1～3房產品，總銷約39億元。

新潤建設推出新店區的「新潤好好」以及昇陽建設在永和推出「昇陽國詠」，兩案總銷約30億元；亞昕國際開發在林口推出的「亞昕昕聯心」總銷上看50億元，規劃26～60坪、3～4房產品，開價約45～48萬元不等。

其中新北市總推案量最高的遠雄建設發言人楊舜欽表示，此次329推案是以剛性需求為主，遠雄同時希望走向「產品多元化」發展，所以都以小宅規劃居多。

▲▼冠德信義。（圖／業者提供）

▲北市「冠德信義」豪宅案一案總銷逾200億。（圖／業者提供）

台北市部分上市櫃公司逾20億推案，有國泰建設北投區的「國泰華威大業路案」，以及單案衝破200億元的豪宅案「冠德信義」。

國泰建設發言人林清樑表示，「國泰華威大業路案」為國泰建設與華威建設的合建案，規劃23～43坪、2～3房產品，開價約75、76萬元、總銷60億元。林清樑指出，該案國泰分回案量約25億，產品族群鎖定在首購、自住、換屋族群為主。

單案破200億元的豪宅案「冠德信義」總戶數41戶，共分B、C、F三區，坪數分別為168坪、206坪以及152坪，單坪開價250萬元起。

針對雨遮不計價上路是否為建商搶推案量主因，冠德建設副總經理張勝安表示，其實雨遮所占坪數不多，且消費者觀念認知都很清晰，所以造成衝擊甚小。

綜觀整體房市，張勝安指出，今年受總統、立委大選即將到來影響，各建商才會紛紛在上半年搶推個案，但觀察整體房市走向，應仍溫和向上，短期內不會有過多波動。

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