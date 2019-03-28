329達麗北上強攻台中推2案　讓利小豪宅熱銷5成

▲達麗建設揮軍北上台中屢創熱銷。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台中報導

高雄上市建商達麗（6177）建設近年開發觸角甚廣，除台中熱銷中的「達麗大道」與即將推出的「達麗居山（G3）」站，在美國西雅圖也有佈局。達麗建設執行副總經理梁景清表示，達麗主攻台中74號快速道路內圍，以讓利為主要銷售策略，此次結合上揚國際建築團隊進軍台中，開案後即刻銷售5成。

達麗建設過去曾在台中推出西屯路「達麗晶漾」與文心路「世紀雙星」二個案子、其中「世紀雙星」301戶推出半年即告完銷，而戶數較少的「達麗晶漾」月餘即銷售一空。

梁景清表示，達麗揮軍北上，只選精華區地段佈局，位於12期的「達麗大道」基地912坪，於上安路與青海南街口，生活機能好、交通便捷加上緊鄰七期、水湳經貿園區二個最被看好的重劃區，規劃單棟23層高的地標型大樓，以呈現最佳的建築物性格。該社區規劃19至36坪的首購個案，總價688萬起，193戶（含4戶店面），因為退縮40公尺，未來將有近400坪的綠地，成為附近第一個擁有豪宅氛圍的首購個案。

負責銷售的上揚國際建築團隊為高雄代銷業「南霸天」，今年全台推案量逾千億，總經理林聰麟表示，台中並非團隊熟悉的地區，但達麗建設給予大力支持，最欣賞的就是他們肯讓利的態度。

▲達麗大道創2個月熱銷5成佳績。（圖／記者陳韋帆攝）

上揚國際建築團隊台中營業一處副總經理楊濬輔表示，「達麗大道」開案二個月以來，已有五成的銷售佳績，約100戶。而中科目前已有許多大廠進駐，也是銷售狀況佳的主因之一。

位於G3捷運站附近的「達麗居山」5月即將公開，該案基地2,500坪，規畫23至55坪的二至四房產品，開價約26-29萬，目前已有200組客戶預約。面對25米敦富路的戶別，「達麗居山」規劃四房產品，達麗建設執行副總梁景清提醒，即使在自住當道的今日，首換需求一直都在，不能忽視。

目前達麗建設在台中推出「達麗大道」、「達麗居山」兩總銷達70億，達麗建設執行副總梁景清表示，達麗今年預計在台中購入10億土地案量。今年6月，達麗建設將公開三重仁義段建案，為河堤第一排，總銷25億，10月公開附近的第二個新案，總銷約5億。而高雄都會公園捷運站新案，將在8月進場，總銷15億。此外，美國西雅圖「Koda」住宅案，規劃1至3房，戶數 203 戶，總銷48億，目前熱銷中。達麗建設未來也預計進軍日本地產市場。