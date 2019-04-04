北市61萬老屋占比近7成　力推整維得來速套餐ABC

▲老公寓裝電梯成功後，長輩不必再忍受爬樓梯之苦。（圖／北市都更處提供）

記者陳韋帆／台北報導

都更不只是重建！北市都更處長方定安表示，許多老屋結構良好，可透過「整建維護」、「老公寓裝電梯」等方式讓老屋煥然一新。其中老公寓裝電梯成功案例「科技群賢大樓」住戶蔡惠津表示，住戶有許多老人，此次能夠成功裝設電梯，讓長輩們終於可以不用再忍受爬樓梯之苦了。

市府今年特別再加碼推出「整維得來速套餐ABC」，部分補助金額提升，望提升住戶整維意願。

方定安說，過往許多人對於都更印象就是「拆房子」、「蓋房子」，但面臨人口、老屋雙重高齡化的狀態，重建始終緩不濟急。他說，「老宅整維」才能解決燃眉之急，且北市確實有許多房屋是結構良好，透過「拉皮」、「整修」以及「老公寓裝電梯」等方式，可讓老屋變更好。

自該方案104年推出起截至107年，市府共完成6件「裝電梯」。對於3年為何進度僅有這些件數，都更處表示，1樓住戶是關鍵。都更處說，1樓住戶通常用不到電梯，也引發多數住戶不願同意裝設，但目前已有新的配套方案，是其他住戶願意自行攤付，而1樓住戶簽下同意但不付費的切結書。

已完成老公寓裝電梯的「科技群賢大樓」、「士東公寓大廈管理」的住戶，蔡惠津以及吳先生表示，終於解決長輩行動不便問題，讓長輩們可以更加容易正常社交了；另一位受惠住戶和平群賢華廈顏先生則表示，因補助近一半的費用，讓大家的負擔比原先少很多，所以容易達成共識。

據北市府最新統計截至去（107）年第二季資料指出，全市共有89萬4千126戶住宅，其中61萬1千410戶屋齡已超過30年、占比約6.8成；為解決「大樓外牆磁磚掉落」、「高齡長者爬樓梯」、「修繕補助」等衍生問題，市府推出「整維得來速套餐ABC」計畫。

今年市府推出的「整維得來速套餐ABC」與過往不同的地方是「套餐A」適合高樓層建築物整體修繕、施工費用高者，補助項目為增建電梯、外牆修繕、結構補強，補助金額以總工程經費45％為限、最高1000萬元；「套餐B」俗稱老公寓裝店替，補助金額為總工程經費之50％、220萬元為限。

「套餐C」則適合6樓以下公寓外牆拉皮或結構補強，拉皮補助金額為總工程經費之50％、300萬元為限，結構補強補助金額為總工程經費之50％、400萬元為限。