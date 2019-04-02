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顏炳立：賣菜郎與燕子來了房價也不會漲！

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▲▼戴德梁行顏炳立。（圖／記者陳韋帆攝）

▲戴德梁行顏炳立認為房價尚未落底，「現在的低價，將是明天的高價」。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

戴德梁行今（2）日發布最新房市預測，戴德梁行董事總經理顏炳立開頭就直指房價尚未落底。顏炳立說，「現在的低價將是明天的高價」、豪宅則是「今年放量、將是真正落底年」。

顏炳立以「魚」、「餌」比喻房屋「買家」與「賣家」，他說「大魚不追餌、不咬餌，是餌的問題」、「中魚咬餌不追餌，是價格的問題」、「小魚不追也不咬餌，是市場與能力的問題」。

目前「蛋白區」房價已被破壞3成，顏炳立說，推案量去化慢的問題，建商已經接受事實，現在堅持房價只是撐著，而央行未升息也只是讓房市喘口氣而已。

顏炳立舉例，過去天母、大直區每坪賣到200多萬元，直逼信義區價格，南港、板橋每坪賣到8、90萬，這樣的價格就是「貓的市場撐起老虎的價格」，但貓絕對不會有老虎的雄風。

對於賣家而言，「3年前價格沒有賣都是惋嘆」、而對買家而言，「有買的都是一身冷汗」。顏炳立說，現在建商獲利空間降低，已經沒有炒作空間，在他「觀市、觀量、觀價」專業下，推估今年房屋移轉量，最多只會從去年的27萬棟增加到28萬棟。

談到韓流、燕子席捲高雄、台中是否能帶動當地房價。顏炳立說，亞洲新灣區曾喊到120萬、台中豪宅也曾喊到6、70萬，這樣的價格即使賣菜郎跟燕子去，房價也不會起來，因為市場是公平。

現在蛋白區房價已經破壞3成了，蛋黃區也破壞2成，自住用的已經可以出來看屋了，但投資心態的，仍要謹記4字「戒急用忍」！他再次提醒，「現在價格看是低價，但過幾天回頭一看就是高價。」

針對房價部分，顏炳立形容是「溫和破壞、美麗期待」。「溫和破壞」他解釋，現在最大的價格破壞者將是「預售屋」，因為預售屋與新成屋同樣價格，大家就會選擇買預售屋；3年後當初的新成屋也會變成中古屋。

中古屋價格是否因此熱起來？顏炳立則認為，價格不會熱起來，因為現在的價格是2年前新屋價，哪來的熱度可言？「美麗期待」指的則是還是有賣家不想賣低價，持續撐著原來的開價。

關鍵字：韓國瑜盧秀燕房價戴德梁行顏炳立房市預測買屋賣屋預售屋

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