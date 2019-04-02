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東區租客大逃亡 每百間店面15間沒人要

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▲▼東區倒店。（圖／記者陳韋帆攝）

▲東區人潮、店面空置率都一去不復返。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

台北東區繼年初知名餐館永福樓吹起熄燈號後，關店的骨牌效應受到關注。根據戴德梁行以及瑞普萊坊兩大商仲統計，東區第一季店面空置率再創新高，已達15.6％。瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，若再加上「Forever 21」在第二季退出商圈，短期內空置率斷崖式滑落的現象未見回頭；戴德梁行也指出，高級鐘錶店「OMEGA」、「SWATCH」與「Fossil」由沿街店面轉往百貨商場經營，顯見忠孝商圈人潮已一去不復返。

關於東區空置率再創新高，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，與2017年第四季超低空置率6.4％的榮景相比，不過短短一年，實質關店數量翻倍成長，若再加上Forever 21在第二季退出商圈，短期內空置率斷崖式滑落的現象未見回頭。

戴德梁行也指出，忠孝商圈人潮已一去不復返，加上難以支撐租金負擔，服飾業（如Superdry）、鐘錶業（OMEGA、SWATCH與Fossil）由沿街店面轉往百貨商場經營。忠孝商圈主要路段空置待租期平均在4季左右，忠孝商圈租金調降速度已不及人潮減少。

不同於忠孝商圈發展，西區「藥妝一條街」持續崛起當中。戴德梁行說，西班牙彩妝品牌3INA於去年第4季，以高額租金進駐成都路，札幌藥妝則於峨嵋街新增營業據點，體現美／藥妝店持續於西門商圈擴張之發展。該商圈挾其吸引年輕族群及國際觀光客之優勢，租金獨占鰲頭。

瑞普萊坊工業暨零售資深總監李誠慶分析，東區「高房租」門檻下，面臨網路、店商新時代衝擊，新陳代謝速度鮮明。李誠慶說，東區屋主要有維持基本商業動能的共識，適時回應市場需求，提供更多價格、服務上的配合彈性。

而想進東區的業者要有「輕、薄、短、小」的經營概念。李誠慶說，所謂「輕」是輕資產策略，在營運的固定、變動成本都要精打細算；「薄」講求薄利多銷、周轉快、翻桌數多，搶營收量，創造話題、集客效果；「短」則因應網路世代，要注意與消費者的甜蜜期短，隨時調整營運產品、行銷策略；「小」要有消費分眾的概念，鎖定潛在客層，深掘商機、專注經營。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨表示，街邊店受高房租、低人潮影響，讓店家經營困難；百貨提供空間和行銷活動，對於店家頗具吸引力，才會轉入百貨，但也讓東區街邊店雪上加霜；至於西區由於百貨效益較弱，加上店家特色強，也讓西區店面更顯蓬勃。

徐佳馨補充，「大賣場社區化」如家樂福便利購、大潤發MT-RT減小規模，並進入社區如同「便利商店」，也可看到受到高租金、電商化等影響，產生的商業模式轉變。

關鍵字：東區店面空租房租房東Forever 21OMEGASWATCHFossilSuperdry3INA家樂福大潤發

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