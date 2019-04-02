天龍國收入未破百 近10年買房困難度增

▲業者指出2018年買房門檻再度提升。（圖／記者季相儒攝）

記者陳韋帆／台北報導

成家困難，投對胎竟比後天努力還重要？網路平台業者根據聯徵資料，彙整六都與年收入買房比例，其中，買房比例最高的，為年收入60萬元以下，佔37%，其次才是年薪百萬元以上、佔34%。而台北市年薪未達百萬元，佔比已連5年低於5成，2018年只剩48%，相對於2009年減少15%，顯見要在天龍國晉升有殼蝸牛，買房門檻有越來越高的趨勢。

根據屋比平台統計，去年（2018年）六都主要購屋貸款族群，普遍仍以年收入60萬內為購屋主力，佔整體六都比重約37％；年薪百萬以上則次之，占比34％；年薪60～80萬則占比15％；80～100萬最低占比14％。

▲2018年六都貸款購屋者「年收入」分布。（圖／屋比房屋比價平台提供）

屋比房屋比價創辦人葉國華分析，綜看六都資料，年收入60萬是目前「一般受薪階級」與「首購族」最常見收入級距，也一直是市場的買房主力，由2018年六都有37％的購屋貸款者年收入在60萬內來看，顯見目前各主要都會區房價，一般受薪階級仍有機會負擔的起，想買房民眾只要肯努力，依然有機會一圓購屋夢。

雖然全國普遍買屋族群年薪皆在60萬元以下，葉國華指出，北市卻特別不同，去年北市貸款購屋者竟有高達52％是年收入百萬以上，而一般受薪族常見的年收入60萬內、僅佔25％，為六都中最低。

另外，觀察北市近10年購屋貸款買房的人年收入分布，「年薪未達百萬」北市買房佔比，竟已連五年低於5成，2018年只剩48％，相對於2009年、10年前的63％，足足少了15％，顯見要在北市買房門檻有愈來越高的趨勢。

葉國華表示，「北市」的驚人房價確實已不是一般受薪階級可以負擔，而且，考量未來仍有升息的可能下，目前在台北市若不是有年收入百萬或有父母幫忙，能負擔的起北市動輒2000～3000萬房價的受薪階級真的不多。

對於屋比彙整的六都聯徵結果，章定煊則認為，可看到兩項問題。第一項就是年薪百萬以下買不起房，他指出，北市目前最新新屋房價中位數已到3千8百萬，即使是中古屋打6折行情也要2千多萬，再對照其六都聯徵數據，可見北市買屋門檻已達到年薪百萬以上才有可能買房。

第二件事情就是階級複製，「有個富爸爸、投對胎」比努力重要，根據該數據顯示，60萬以下買房最多，代表父母協助買屋比例偏高，同時也代表現在年輕人要靠自己成家難度相當高。

葉國華建議政府，面對高房價問題，除了持續興建只租不賣的公宅外，也應有更積極的方式因應，否則不僅年輕人無法購屋，未來甚至連一般家庭想在北市買房都很難！