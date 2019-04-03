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環狀線通車在即　中和看屋增2成

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▲▼捷運環狀線即將通車。（圖／北市府捷運局提供）

▲捷運環狀線進度97.46％，預計年底通車。（圖／北市府捷運局提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北捷運環狀線第一期進入完工階段、年底即將通車，今（3）日也舉辦「大坪林站至板新站車站間人行道」更新工程動土典禮，根據實價登錄，近2年中和區受惠環狀線通車，即使在全國房市下修狀態下，電梯大樓行情仍逆勢上揚，當地房仲甚至傳出第一季達標捷報，公司即將出國遊玩。住商不動產新北區首席協理趙中康表示，北市房價高居不下，也讓該區近2年詢問度相當高。

實價登錄資料顯示，中和區房價自2017年4月至2019年2月，電梯大樓平均單價從37.9萬來到41.1萬，公寓平均單價則從31.9萬來到31.5萬元。經過多年盤整，中和區電梯大樓不跌反漲、公寓行情也僅跌幅僅0.4萬元。

環狀線通車對於房價有如此大支撐力？趙中康指出，中和景平路是中和主要幹道，過去曾因64甲、捷運等工程，面臨約30年交通黑暗期，導致外區域客相當少。近年雖然處於房市盤整，但北市房價過高、環狀線利多等因素，北市自住來客逐漸增加，反而成為該區房價支撐力道，讓詢問度與成交度都大幅提升。

目前預計年底通車的話題帶動下，房價更有支撐，詢問度也提升約2～3成、買氣轉佳，除在地換屋客外，不少北市或是永和區購屋人也轉進捷運沿線；實際走訪該區，當地房仲透露，自去年底至今，購屋詢問、成交確實提升不少，且該房仲店面已達到1,400萬店內季目標，全組正準備出國遊玩。

新北市政府副市長陳純敬表示，目前多數人行道工程已即將完工，而進行中的捷運大坪林站、秀朗橋站、景平站及景安站之外，人行道改善工程預計12月陸續完成，改善除拓寬3～6公尺外，也將增設「無障礙空間」、「遷移電箱」、「增設機車停車位」。

根據新北捷運工程局資料，目前捷運環狀線第一階段完工進度為97.46％，完工通車時程預計在今年年第四季、約12月通車；環狀線第一階段自新店大坪林站為起始，中間經過中和「景平路、中山路、板南路」三站，再通過板橋到達新莊五公路終點站。

關鍵字：中和景平路環狀線購屋買屋房仲新北市捷運住商房仲中古屋

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