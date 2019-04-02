柯P公宅政績片自比豪宅規格　網友評價兩極

▲北市公宅宣傳影片大玩豪宅哽。（圖／都發局提供）

記者陳韋帆／台北報導

台北市都發局拍攝影片宣揚柯P公宅政績，主題訂為「台北公宅尊爵不凡」，內容大玩網路哏，形容詞句如「尊爵不凡」、「氧氣進得去、二氧化碳出得來」、「和鄰居一起約跑」等，雖遭部份網友質疑大玩「黃色」、「浪費錢宣揚政績」等，但也引起不少共鳴。台北市長柯文哲在個人臉書發表感言表示：「雖然有幾句台詞怪怪的，但還是把我們蓋公宅的幾個目標講完了。」

該影片內容闡述「台北公宅、尊爵不凡」、「占地24公頃、壯闊後花園、101億萬美景」以及「不用到谷關、新鮮空氣隨手入袋」等豪宅影片常用標語。接著強調鄰居互動與生活機能，「想到和鄰居一起約跑」、「留住地方媽媽」、「智慧節能綠建築」、「讓氧氣進得去、二氧化碳出得來」等介紹。

同時切合房貸議題，標榜「月租比你想像還要低」、「無頭期款」，並強調「居家風格自己設計、爸媽都鬆一口氣」等。最後還學豪宅宣傳影片，以空拍機拍出公宅壯闊氣勢，帶到北市河岸風景作結。

柯文哲指出，影片闡述市府對於公宅的目標，包括「實現居住正義」、「帶動城市美學」、「推廣智慧城市」、「創新社會模式」。柯同時也說，目前北市正有16處公宅施工中，14處公宅發包、以及招標中，成果將慢慢展現，最後還不忘打廣告，告訴市民「河岸景觀第一排」的萬華青年公共住宅，即將招租。

▲北市公宅宣傳影片標語「留住地方媽媽」。（圖／都發局提供）

但該影片，也遭網友質疑「黃色哏」、「花錢宣揚柯文哲政績」等，對此，北市都發局表示，該影片拍攝預算為20萬元，目的是讓年輕人瞭解市府的公宅特色，故採用年輕人較熟悉的用詞，透過幽默的方式，說明市府在居住協助政策上的階段成果。

有批也有讚聲，不少網友也留言表示「整個戳到笑點」、「太神啦，公家居然能做出這種廣告，必須推」、「誰敢再嘴柯p都沒政績！」、「很棒哏超多的XD」。無論正反兩面聲浪，柯Ｐ也再次成功引起話題。