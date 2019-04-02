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柯P公宅政績片自比豪宅規格　網友評價兩極

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▲▼北市公宅宣傳影片。（圖／都發局提供）

▲北市公宅宣傳影片大玩豪宅哽。（圖／都發局提供）

記者陳韋帆／台北報導

台北市都發局拍攝影片宣揚柯P公宅政績，主題訂為「台北公宅尊爵不凡」，內容大玩網路哏，形容詞句如「尊爵不凡」、「氧氣進得去、二氧化碳出得來」、「和鄰居一起約跑」等，雖遭部份網友質疑大玩「黃色」、「浪費錢宣揚政績」等，但也引起不少共鳴。台北市長柯文哲在個人臉書發表感言表示：「雖然有幾句台詞怪怪的，但還是把我們蓋公宅的幾個目標講完了。」

該影片內容闡述「台北公宅、尊爵不凡」、「占地24公頃、壯闊後花園、101億萬美景」以及「不用到谷關、新鮮空氣隨手入袋」等豪宅影片常用標語。接著強調鄰居互動與生活機能，「想到和鄰居一起約跑」、「留住地方媽媽」、「智慧節能綠建築」、「讓氧氣進得去、二氧化碳出得來」等介紹。

同時切合房貸議題，標榜「月租比你想像還要低」、「無頭期款」，並強調「居家風格自己設計、爸媽都鬆一口氣」等。最後還學豪宅宣傳影片，以空拍機拍出公宅壯闊氣勢，帶到北市河岸風景作結。

柯文哲指出，影片闡述市府對於公宅的目標，包括「實現居住正義」、「帶動城市美學」、「推廣智慧城市」、「創新社會模式」。柯同時也說，目前北市正有16處公宅施工中，14處公宅發包、以及招標中，成果將慢慢展現，最後還不忘打廣告，告訴市民「河岸景觀第一排」的萬華青年公共住宅，即將招租。

▲▼北市公宅宣傳影片。（圖／都發局提供）

▲北市公宅宣傳影片標語「留住地方媽媽」。（圖／都發局提供）

但該影片，也遭網友質疑「黃色哏」、「花錢宣揚柯文哲政績」等，對此，北市都發局表示，該影片拍攝預算為20萬元，目的是讓年輕人瞭解市府的公宅特色，故採用年輕人較熟悉的用詞，透過幽默的方式，說明市府在居住協助政策上的階段成果。

有批也有讚聲，不少網友也留言表示「整個戳到笑點」、「太神啦，公家居然能做出這種廣告，必須推」、「誰敢再嘴柯p都沒政績！」、「很棒哏超多的XD」。無論正反兩面聲浪，柯Ｐ也再次成功引起話題。

關鍵字：台北市柯文哲都發局公宅豪宅影片約跑地方媽媽進得去出得來房貸租屋

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