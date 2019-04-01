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329高雄衝韓流北部建商來勢洶洶　霸主京城百億推案穩江山

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▲▼高雄,房市,85大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

▲高雄此次329檔期推案創10年新高。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／高雄報導

高雄近日因韓國瑜話題不斷，也讓房產業界格外注目，甚至北部上市櫃建商興富發（2542）、遠雄（5522），都揮軍南下、來勢洶洶，今（108）年329檔期高雄更爆量744億元，創下有史以來新高。高雄建商龍頭京城建設（2524）發言人周敬恆表示，自韓國瑜上任後，住宅案順銷外，商辦詢問度也創新高，高雄房市出現20多年前所未見榮景。

根據住展、高雄市調會統計，過往10年高雄房市329檔期平均推案量約落在300～500億元之間，591新建案指出，今年高雄爆量744億元，相較去年492億上揚252億元、成長6成6案量，創下近10年新高。

此次高雄上市櫃推案建商，主要有高雄霸主「京城建設」約200億元推案量外，興富發建設也揮軍南下，推出3個超過20億元建案，遠雄、聯上也都推出逾10億以上案量。

其中，京城建設在鼓山區推出總銷100億元豪宅案「美術皇居」，規劃60～120坪、地上29層、地下4層產品，每坪單價落在26～36萬不等，住家354戶、店面12戶、總戶數共366戶；新興區也推出了總銷30億大坪數住宅「逸文苑」，規劃106戶、51～94坪、開價未定。

周敬恆指出，加上另在捷運生態園區站「京城大苑」、「閱河堤」60.3億元推案量，京城建設此次推案量共200億元。

而多角化經營的興富發建設，此次329在高雄也大舉推案，鼓山區的凱越香榭25億元推案；三民區「美術大悅」規劃23～37坪產品、開價26～29萬，總銷60億元；前金區的「愛情河左岸」規劃21～46坪產品、2～4房開價，3、4字頭，總銷58億元。

此外，遠雄建設也在楠梓區推出總銷11億元的「遠雄明水漾」，規劃地上15層、地下2層，坪數28～50坪、每坪開價約19～22萬；該案也傳出熱銷消息，遠雄發言人楊舜欽表示，房市經過盤整現在剛性需求量能比較大，而該產品中有其區位、坪配的多樣性，從首購到換屋也多方補足高雄地區在產品面的需求。

楊舜欽指出，高雄房市，雖然從前年到去年移轉棟數下滑，另個角度看，市場歷經盤整之後，個案的好壞最終還是回到區域的需求，近來的確看屋的來人變多，只要客戶願意進場，加上區域競品多，對自住型消費者來說，自然也可藉由比較了解到產品的特性和需求，買到最符合自己需求的產品。

面對北部建商南下搶攻市場，高雄南霸天京城建設發言人周敬恆表示，歡迎良性競爭。周敬恆指出，自韓國瑜上任後，「拚經濟」口號喊出後，積極作為讓高雄房產業界也跟著活絡起來；過去好久才會推出新案，但現在建案如雨後春筍般冒出，且不動產詢問度、銷售都越來越熱，確實讓高雄人感受到不一樣的氣氛。

關鍵字：329建案預售新屋買屋韓國瑜韓流京城遠雄興富發推案

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