淡水海砂屋百日限搬令出　剩9戶市府將協遷！

▲新北市對海砂屋東來大廈下限時搬遷令，3個月內必須全數搬離。（圖／新北城鄉局提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市淡水東來大廈海砂屋都更又有新進度！市府25日發布公告劃定為「都市更新地區」降低同意戶門檻後，今（28）日再度發布限時搬遷令。新北市府表示，為保護住戶以及用路人安全，住戶必須在限期3個月內搬離。

新北市工務局指出，東來大廈因長期構造劣化及疏於管理維護，損壞情形日漸加劇，多次發生磁磚掉落等公安事件影響用路人安全，其中最令人怵目驚心的是，2年前學府路5號1樓正進行室內裝修工程，貨車載運砂石磚塊等進場，造成騎樓坍陷，地下室頂版鋼筋裸露，一眼就可看穿地下室的情形，所幸未造成人員傷亡。

淡水東來大廈於民國77年完工，共有81戶，為地上7層、地下2層建築物，該社區在民國101年鑑定為海砂屋，並向市府核備拆除重建，市府也多次出面協調改建，但住戶意見紛歧而未達共識。

25日新北市長侯友宜宣布該大樓公告劃定為「都市更新區域」。新北市都更處表示，公告劃定後，住戶自組的更新會，每次的章程決議，將降到2分之1人數通過即可成立，大幅降低同意門檻。

工務局指出，東來大廈位於車水馬龍的淡水市區，建築物損壞情形嚴重，有如一顆不定時炸彈，不僅住戶生命安全受到威脅，外牆混凝土也不時剝落，嚴重影響用路人安全。

市府為維護所有住戶及行人安全，同時考量住戶搬遷、就學、就業等因素，依照建築法77條及91條規定，於3月28日針對89位所有權人發出停止使用公文，並讓住戶有3個月時間準備搬遷，限期要求東來大廈在7月7日以後停止使用。

針對目前住戶該何去何從？市府回應，多數住戶都已找到臨時居所，日前有20戶提出媒合需求，目前已協助媒合11戶，其餘9戶仍在媒合當中，市府說已設立的「前進工作站」東來據點，由城鄉局、民政局、社會局、區公所及工務局均派員駐點，其中「社會局」、「區公所」就可協助安排住戶搬遷等問題；在3個月緩衝期間，市府也會加速媒合搬遷。

市府說，考量住戶經濟或其他因素無法自行搬遷，已備妥協助搬遷配套措施，將透過社宅媒合及包租代管方案媒合住戶搬遷，在今年初辦理住戶說明會後，更主動進行逐戶訪視，在多次協調之下目前已剩9戶居民有媒合需求，將由城鄉局辦理包租代管繼續媒合，絕對不會讓住戶沒地方住。