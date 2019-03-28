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淡水海砂屋百日限搬令出　剩9戶市府將協遷！

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▲▼東來大廈。（圖／新北城鄉局提供）

▲新北市對海砂屋東來大廈下限時搬遷令，3個月內必須全數搬離。（圖／新北城鄉局提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市淡水東來大廈海砂屋都更又有新進度！市府25日發布公告劃定為「都市更新地區」降低同意戶門檻後，今（28）日再度發布限時搬遷令。新北市府表示，為保護住戶以及用路人安全，住戶必須在限期3個月內搬離。

新北市工務局指出，東來大廈因長期構造劣化及疏於管理維護，損壞情形日漸加劇，多次發生磁磚掉落等公安事件影響用路人安全，其中最令人怵目驚心的是，2年前學府路5號1樓正進行室內裝修工程，貨車載運砂石磚塊等進場，造成騎樓坍陷，地下室頂版鋼筋裸露，一眼就可看穿地下室的情形，所幸未造成人員傷亡。

淡水東來大廈於民國77年完工，共有81戶，為地上7層、地下2層建築物，該社區在民國101年鑑定為海砂屋，並向市府核備拆除重建，市府也多次出面協調改建，但住戶意見紛歧而未達共識。

25日新北市長侯友宜宣布該大樓公告劃定為「都市更新區域」。新北市都更處表示，公告劃定後，住戶自組的更新會，每次的章程決議，將降到2分之1人數通過即可成立，大幅降低同意門檻。

工務局指出，東來大廈位於車水馬龍的淡水市區，建築物損壞情形嚴重，有如一顆不定時炸彈，不僅住戶生命安全受到威脅，外牆混凝土也不時剝落，嚴重影響用路人安全。

市府為維護所有住戶及行人安全，同時考量住戶搬遷、就學、就業等因素，依照建築法77條及91條規定，於3月28日針對89位所有權人發出停止使用公文，並讓住戶有3個月時間準備搬遷，限期要求東來大廈在7月7日以後停止使用。

針對目前住戶該何去何從？市府回應，多數住戶都已找到臨時居所，日前有20戶提出媒合需求，目前已協助媒合11戶，其餘9戶仍在媒合當中，市府說已設立的「前進工作站」東來據點，由城鄉局、民政局、社會局、區公所及工務局均派員駐點，其中「社會局」、「區公所」就可協助安排住戶搬遷等問題；在3個月緩衝期間，市府也會加速媒合搬遷。

市府說，考量住戶經濟或其他因素無法自行搬遷，已備妥協助搬遷配套措施，將透過社宅媒合及包租代管方案媒合住戶搬遷，在今年初辦理住戶說明會後，更主動進行逐戶訪視，在多次協調之下目前已剩9戶居民有媒合需求，將由城鄉局辦理包租代管繼續媒合，絕對不會讓住戶沒地方住。

關鍵字：淡水東來大廈海砂屋都更新北市侯友宜危老重建建商建案房市房地產工務局

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