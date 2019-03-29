329新竹「竹科潤隆」百億推案獨秀　588萬小宅熱銷300戶

▲新竹房市此次爆量271億，雖未超越台南以外五都，卻是全國推案數量之冠。（圖／住宅提供）

記者陳韋帆／新竹報導

此次329建商大推案檔期，新竹雖然並非直轄市，推案總金額271億元也十分驚人，根據住宅週報統計，大新竹區域共超過20筆大小新案，推案數量為全台之冠。而眾多案量中，興富發（2542）集團旗下潤隆（1808）推出的「竹科潤隆」，剛推出就瘋狂下定。興富發表示，此次該案主打的低總價「588萬起買2房」且地處學區、交通優勢，成功創下剛推出就熱銷逾300戶捷報，是因為打動了「竹科新貴」、「家長」的心。

此次新竹建案數量全台之冠，住宅週報社長陸敬民表示，此次329新竹呈現小案多、大案少的態勢。據統計，大樓含透天總計超過20筆建案，總戶數約7,000戶。

新竹市指標建案有興富發的「竹科潤隆」23至57坪、2至4房，共1,047戶、總銷100億；竹北市指標建案則為，尚未公開的「豐邑520（案名未定）」18至40坪、1至3房，規劃800戶、總銷約60億。

寶山鄉則有「有謙家園」，透天案、57至102坪，共413戶、總銷45億；新豐鄉有特殊產品「透天＋大樓」的春福心豐，透天規劃46坪，大樓則是20至32坪、2至3房，透天94戶、大樓141戶，總銷為14億。

竹北市有「興時代」規劃28至42坪、2至3房，共513戶、總銷高達60億；同在竹北市「靚Park公園」，規劃27至52坪、2與3＋1房，共229戶、總銷20億。

▲3月22日～24日的2019新竹住宅博覽會，湧入萬人賞屋人潮。（圖／主辦單位提供）

新竹區域此次推案271億元，如此高的案量該如何消化？陸敬民指出，大新竹區域內有竹科、台元科技園區、新竹工業區，零星工業區遍布，不僅就業人口穩定，且薪資結構健全，在地人平均工作滿3年，即有購屋需求與最低自備款能力。

▲主打小宅的「竹科潤隆」3月剛推出就造成搶購熱潮。（圖／業者提供）

唯一上市櫃建商所推出的百億大案「竹科潤隆」，位於光埔重劃區中關埔雙語國小第一排，開價約30至31萬。興富發表示，此區位只要7分鐘就可以讓竹科上班族回到公司，同時雙語國小也是吸引家長入住的原因。

588萬起的低總價，對於首購而言壓力也相對較輕，興富發說，該區無論產業、就業、住宅開發皆具備強勁優勢，且因竹科就業人口造就龐大居住需求，所以才會創下3月一開賣立刻銷售300戶佳績。

此次「竹科潤隆」、「豐邑520」與「興時代」等50億以上大案多以小坪數的2～3房為主力，其餘總銷10億左右的大樓案則多規劃位3～4房，鎖定自住型首購與首換客層。陸敬民指出，「竹科潤隆」延續的「超低總價」小宅風潮是否能覆蓋整個大新竹房市，目前仍需要觀察。

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