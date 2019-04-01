5千億推案潮來襲　 北市稽查「合約違規」結果出爐！

▲建商推案潮來襲，北市府稽查預售屋合約。（示意圖／資料照）

記者陳韋帆／台北報導

根據住展雜誌統計，今年全臺329檔期推案量破5,000億，北台灣新成屋、預售屋推案量達2,225億元，較107年量增逾百億。臺北市地政局局長張治祥表示，針對前次「預售屋買賣契約」6間違規案場複查結果，全數已符合規定，但仍有2案在「不動產經紀業業務查核」部分仍不符合，呼籲限期改善。

張治祥指出，不動產市場銷售329推案檔期傳統熱潮到來，地政局持續稽、複查預售建案契約，確保消費者權益。

針對3月間稽查6個建案「鼎佳」、「晶華MORI」、「吉美大安花園」、「吉美樂河」、「景上川」、「川悅」，針對「預售屋買賣定型化契約、不動產經紀業業務、廣告、建照」，等共27項複檢。

其中「預售屋買賣契約複查成果」，6家已皆全數符合規定，但「晶華MORI」「吉美樂河」2個建案在經紀業務查核部分仍未完成，張治祥指出，已令業者限期改善。

張治祥局長說，地政局於2017年8月1日起正式實施「臺北市政府地政局處理違反不動產定型化契約規定統一裁罰基準」，針對定型化契約條款違反部分將依該裁罰基準處新台幣3萬到30萬元罰鍰，限期改正不改正最高可處新台幣5萬到50萬元；而不動產經紀業務部分若違規屬實則處6萬到30萬罰鍰，查獲違規均依法開罰。

地政局提醒民眾，購買預售屋時應確實做到「三大檢查」。一、要求建商出示已經自主檢查核備之文件或預審結果之文件，而地政局為便利民眾查詢對照，全國首創「預售建案契約管理平台」提供「契約核備地圖」查詢功能，將辦竣契約核備之建案資訊與電子地圖整合，可輕鬆按圖索驥掌握契約內容。

二、簽約前務必上地政局官網查詢各建商所提供之定型化契約是否與經地政局核備契約內容相同，或至內政部不動產資訊平台查詢預售屋買賣契約書範本或應記載及不得記載事項進行核對，若有未核備或不一致，歡迎民眾檢附證明文件向地政局提出查詢或檢舉。

三、確實主張契約審閱期，以確認契約相關權利義務，確保交易安全；更呼籲建商為提昇優良形象應主動出示自主檢查及預審核備結果與相關文件，為購屋交易安全把關，另相關查核結果地政局均將即時公布於地政局網站提供民眾參考。