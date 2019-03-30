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329台中906億推案大爆發　興富發小宅強攻170億總銷稱王

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▲▼興富發,台中,高鐵,烏日,夢幻誠。（圖／記者陳韋帆攝）

▲此次329檔期台中案量爆發906億，又以興富發推出的夢幻誠150億總銷最高。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台中報導

總統、立委選戰年底即將開打，許多房產業者認為傳統建商推案檔期，搶在第一季的329檔期大推案，導致全台推案量暴增逾2千億。根據591數字科技（5287）旗下新建案統計，此次台中推案爆量906億，緊追於第一推案量新北市之後，其中推案量最大又以興富發（2542）建設的「夢幻誠」，以及勤美集團（1532）的「勤美之森」推案量150億、120億位列冠亞軍。

此次興富發集團推出的「夢幻誠」位於烏日高鐵站旁，該基地面積為7,656坪幅地寬廣，將規劃住商混合大樓、地上17～20樓、地下3樓建物。

每層規劃8～15戶不等，住家為22～34坪產品、商辦部分則為44～47坪不等，總戶數1,674戶、總銷粗估約150億元，房型目前仍未透露，但以坪數推估應是2、3房小宅為主力。

位居第二推案量的「勤美之森」為綜合開發案，總投資金額120億元，第一期將推出二棟地上33層、地下四層的住宅大樓。勤美集團璞真建設總經理汪家玗表示，該案預計今年4月底或5月初開案。

這項造鎮計畫，將結合洲際酒店、特色商業空間、開放藝術街區及自然綠意景觀；住宅部分，以全齡化適居為主軸，打造0～100歲都適合居住的住宅，創造有如日本六本木的生活商圈。

勤美集團創辦人何明憲日前公開表示，「勤美之森」第一期的洲際酒店、勤美之森豪宅案及商場、藝術館，都將在2022年、勤美50週年慶時同步完工或啟用營運，將作為勤美集團獻給台中人的生日禮物。

勤美集團預計投入上看百億元的「勤美之森」，將在草悟道規劃國內最頂級的勤美洲際酒店，以及頂級豪宅與購物商場，為中台灣打造全新複合宜居生活空間。

此外，由高雄揮軍北上的達麗建設，此次推案也受人矚目，目前達麗建設在台中推出「達麗大道」、「達麗居山」兩總銷達70億，達麗建設執行副總梁景清表示，達麗今年預計將在台中再購入10億土地案量。

如何看待台中房市？梁景清指出，台中目前有兩大利多，一是工業鍊讓就業人口會有許多居住需求、二是台商回流到台中設廠。梁景清說，由於新竹竹科呈現飽和狀態，高雄大腹地又較為稀有，所以台商回流多數湧入台中，另外，台中環境氣候較北部、南部舒適宜人，不會有太過濕冷、悶熱的問題，所以相當看好台中後勢。

關鍵字：329興富發台中勤美達麗夢幻誠勤美之森達麗居山預售推案案場房市

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