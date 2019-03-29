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投資46億看好副都心　新莊2.6萬坪「宏匯廣場」正式上梁

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▲▼宏匯廣場模擬圖。（圖／宏匯集團提供）

▲宏匯集團打造的2.6萬坪綜合性娛樂親子商場「宏匯廣場」預計明年3月開幕。（圖／宏匯集團提供）

記者陳韋帆／新北報導

由藍天（2362）集團旗下宏匯投入150億元的「宏匯廣場」今（29）日舉行上梁典禮。宏匯集團表示，新莊副都心地處交通、建案眾多等優勢，宏匯看好副都心未來發展，在此打造佔地2.6萬坪的綜合性商場「宏匯廣場」，以容納未來2.5萬戶居民、以及機捷來客，並宣布將在2020年第一季開始營業。

宏匯廣場營業面積達2.6萬坪，停車場共7個樓層，可以容納1,266個汽車停車位、1,244個機車停車位、300輛腳踏車停駐；交通網絡有：三高（中山高、汐五高、五楊高）、三快（台一線、特一號、特二號）、三捷運（新莊線、環狀線、機場捷運），不論開車或搭捷運，都可便捷抵達，一年之後營運，將會翻轉新莊頭前、副都心計畫區的風貌。

去年（2018）全台百貨整體營業額3,396億元，較前年小幅成長1.5％，大部分百貨勉強持平，有些甚至衰退。面對線上購物侵蝕百貨業績的威脅下，仍有勇將加入戰局。

藍天集團董事長許崑泰表示，三重、新莊、蘆洲、五股、泰山5區118萬人口，我們是唯一一家百貨，過去新北市作為台北的衛星城市，民眾住在新北市卻大多到台北工作與消費。宏匯廣場開幕之後商圈翻轉，民眾可以生活在新北、工作在新北、消費在新北、稅收留新北，建設在新北了。

▲▼宏匯廣場總經理陳玉寶。（圖／記者陳韋帆攝）

▲陳玉寶看好新莊副都心潛力。（圖／記者陳韋帆攝）

許崑泰返台拓展百貨版圖，找來百貨30年經驗的陳玉寶領軍招商與經營團隊。陳玉寶對於宏匯廣場加入百貨市場持樂觀看法。她說，新北市百貨去年營業額330億台幣，宏匯廣場加入後，市場是重新洗牌，還是餅會變大？要看百貨業者如何努力創造價值。

宏匯商場總經理陳玉寶說，宏匯廣場作為新北頭前、新莊副都心兩個重劃區唯一的百貨公司，提供充足的餐飲選擇、設置超市、導入12個廳的影城，滿足商圈現在欠缺的生活購物、貧乏的社交娛樂機能是基本配置，但我們對自我要求的價值，不僅於此。

宏匯廣場引進日本Sony集團旗下的Zepp場館、預計導入建置300坪的VR主題遊樂園、挑高九米的室內攀岩館、廚藝教室、親子手作教室、在一樓打造挑高16米的咖啡廊道，連通到緊鄰的2,000坪新北願景公園。

許崑泰從經驗中了解，實體百貨要成為除了購物以外，休閒娛樂、互動社交、獲得生活靈感的據點，「就跟拿著手機找上網熱點（Hot spot）一樣，宏匯廣場就是你的生活樂（熱）點。」為了這句話，許崑泰投入46億，打造宏匯廣場。

大手筆地簽約引進日本Sony Music Entertainment 專業展演場館Zepp，一年在館內預計有200場以上的演出，歌手五月天、張惠妹的亞洲巡迴演唱會都曾在日本Zepp的場館演出。

宏匯廣場的「Zepp New Taipei」， 將是海外知名藝人巡演台灣的新據點，原裝傳真的日本演藝專業表演場館，燈光音響專業水平超越國內Life House許多，目前百貨同業館內搭建的定目劇場，就更無法比擬了。

在高樓層（7～9樓）設置日方防噪抗震的營造要求，同個樓層還有最怕噪音卻又製造噪音的影城，負責BOT規劃執行的宏匯集團總裁黃坤泰說，即使有過去豐富的開發經驗，宏匯廣場這個項目還是十分具有挑戰性。

關鍵字：藍天宏匯新莊副都心許崑泰陳玉寶黃坤泰商場百貨商辦新北市重劃區宏匯廣場

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