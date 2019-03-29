投資46億看好副都心　新莊2.6萬坪「宏匯廣場」正式上梁

▲宏匯集團打造的2.6萬坪綜合性娛樂親子商場「宏匯廣場」預計明年3月開幕。（圖／宏匯集團提供）

記者陳韋帆／新北報導

由藍天（2362）集團旗下宏匯投入150億元的「宏匯廣場」今（29）日舉行上梁典禮。宏匯集團表示，新莊副都心地處交通、建案眾多等優勢，宏匯看好副都心未來發展，在此打造佔地2.6萬坪的綜合性商場「宏匯廣場」，以容納未來2.5萬戶居民、以及機捷來客，並宣布將在2020年第一季開始營業。

宏匯廣場營業面積達2.6萬坪，停車場共7個樓層，可以容納1,266個汽車停車位、1,244個機車停車位、300輛腳踏車停駐；交通網絡有：三高（中山高、汐五高、五楊高）、三快（台一線、特一號、特二號）、三捷運（新莊線、環狀線、機場捷運），不論開車或搭捷運，都可便捷抵達，一年之後營運，將會翻轉新莊頭前、副都心計畫區的風貌。

去年（2018）全台百貨整體營業額3,396億元，較前年小幅成長1.5％，大部分百貨勉強持平，有些甚至衰退。面對線上購物侵蝕百貨業績的威脅下，仍有勇將加入戰局。

藍天集團董事長許崑泰表示，三重、新莊、蘆洲、五股、泰山5區118萬人口，我們是唯一一家百貨，過去新北市作為台北的衛星城市，民眾住在新北市卻大多到台北工作與消費。宏匯廣場開幕之後商圈翻轉，民眾可以生活在新北、工作在新北、消費在新北、稅收留新北，建設在新北了。

▲陳玉寶看好新莊副都心潛力。（圖／記者陳韋帆攝）

許崑泰返台拓展百貨版圖，找來百貨30年經驗的陳玉寶領軍招商與經營團隊。陳玉寶對於宏匯廣場加入百貨市場持樂觀看法。她說，新北市百貨去年營業額330億台幣，宏匯廣場加入後，市場是重新洗牌，還是餅會變大？要看百貨業者如何努力創造價值。

宏匯商場總經理陳玉寶說，宏匯廣場作為新北頭前、新莊副都心兩個重劃區唯一的百貨公司，提供充足的餐飲選擇、設置超市、導入12個廳的影城，滿足商圈現在欠缺的生活購物、貧乏的社交娛樂機能是基本配置，但我們對自我要求的價值，不僅於此。

宏匯廣場引進日本Sony集團旗下的Zepp場館、預計導入建置300坪的VR主題遊樂園、挑高九米的室內攀岩館、廚藝教室、親子手作教室、在一樓打造挑高16米的咖啡廊道，連通到緊鄰的2,000坪新北願景公園。

許崑泰從經驗中了解，實體百貨要成為除了購物以外，休閒娛樂、互動社交、獲得生活靈感的據點，「就跟拿著手機找上網熱點（Hot spot）一樣，宏匯廣場就是你的生活樂（熱）點。」為了這句話，許崑泰投入46億，打造宏匯廣場。

大手筆地簽約引進日本Sony Music Entertainment 專業展演場館Zepp，一年在館內預計有200場以上的演出，歌手五月天、張惠妹的亞洲巡迴演唱會都曾在日本Zepp的場館演出。

宏匯廣場的「Zepp New Taipei」， 將是海外知名藝人巡演台灣的新據點，原裝傳真的日本演藝專業表演場館，燈光音響專業水平超越國內Life House許多，目前百貨同業館內搭建的定目劇場，就更無法比擬了。

在高樓層（7～9樓）設置日方防噪抗震的營造要求，同個樓層還有最怕噪音卻又製造噪音的影城，負責BOT規劃執行的宏匯集團總裁黃坤泰說，即使有過去豐富的開發經驗，宏匯廣場這個項目還是十分具有挑戰性。