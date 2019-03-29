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台灣人買房4助力　建商、父母、自己、政府

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▲▼2019台灣房市論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲ETTODAY東森新聞雲「2019台灣房市論壇」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳韋帆／台北報導

在高房價的時代下，如何規劃才能存到第一桶金買房，已經成為許多年輕人頭痛的問題，甚至有許多人就放棄買房決定租屋就好。由ETtoday東森新聞雲主辦的2019台灣房市論壇上，「東森建設總經理賴建程」、「包租公律師蔡志雄」、「景文科技大學財務金融系副教授章定煊」三人依照自己專業，給予了各種不同的建議。

財務要怎麼規畫年輕人才能購屋？東森建設總經理賴建程說，目前建商在新興重劃區大量推案規劃，幾乎都是設計3房、25坪小宅討好年輕人，低總價讓年輕人可以買得起，同時推出優惠付款方案，都是建設公司為年輕朋友在做的事情，但年輕人進場看屋外，也可以考量到父母居住空間，爸媽看了喜歡才會幫忙出錢。

「要好好租屋才能好好買屋」。包租公律師蔡志雄表示，租屋只能一陣子、不能一輩子，所以錢要花在刀口上，他舉例約5坪的套房與6坪套房相較，廁所、床位的空間差異不大，但租金就要多2、3千元，所以像這樣的錢就不應該去花，可以省下來規劃未來幾年買屋，做為將來的頭期款。

台灣人口老化與少子化是否將導致房價下跌？景文科技大學財務金融系副教授章定煊說，日本人口比台灣還要先老化，但房價卻反而上揚了，所以人口年齡層並非影響房價的絕對因素。

他指出，人口數量也會受到移民數量影響，例如歐美就讓外國大量移民。倘若政府的人口政策動態有所調整，大量移民進入的話，房價反而會上升，所以政府政策很重要。

章定煊再舉例，例如捷運產生了許多資本利得都是地主得利，若政府妥善規畫，讓地主願意回饋利益，例如容積等幫助年輕人，捷運開發利益就能回歸大眾。

關鍵字：東森ETTODAY房市論壇租屋買屋蔡志雄章定煊賴建程內政部徐國勇購屋房市

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