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賴建程：買屋首選人口多、房價抗跌！

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▲▼2019台灣房市論壇,座談（一）。（圖／記者李毓康攝）

▲ETTODAY東森新聞雲「2019台灣房市論壇」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳韋帆／台北報導

台灣人傳統觀念「有土斯有財」，辛苦存錢到有辦法買屋時，卻常遇到「該怎麼挑?」、「有沒有參考依據?」等問題，東森建設總經理賴建程在「2019台灣房市論壇」就以專業建議，提供給有買屋需求的人參考。

買屋若比租屋划算，要如何選擇一個好房子？東森建設總經理賴建程說，首先購屋區位應以自己的「工作與生活圈」為主，然後再開始挑選「房價不會跌的區域」，賴建成說，以新北市為例共有380萬人口，其中新莊、三重、板橋、中和就有200萬人，有人的地方就有居住需求，所以在人多的地方買房，就不會差太多。

進一步挑選，跟著大建商走也是一種觀察方式，因為大建商對於房市走向遠比一般民眾敏感。價位而言，許多建商已採取不二價策略；規劃方面，建商為討好年輕人，已開始規劃小坪數、優惠付款的產品，就是為了讓年輕人有一個家，所以對於年輕人是最好時機，應該快點看房子。

包租公律師蔡志雄說，房價何時到低點沒人知道，所以有許多人一直在等、一直在租屋。但以目前而言，若月薪5萬元而言，取出3分之1作為房貸付款，每個月可繳交1萬6千多元，反推後僅能購買400萬房子；但倘若是雙薪家庭，就有可能買到1,000～1250萬元房子。

今（29）日早上他設定400萬元搜尋售屋網站，能夠在鶯歌、樹林、汐止能夠找到78間房子，瀏覽人次共有2千2百66人；設定1,000萬～1,250萬元，可在新店、板橋、中永和找到4,892間，共有8,361人次預覽。蔡志雄指出，所以買屋做功課的人其實不少，建議有意購屋的人都可以多做功課。

對於「房價所得比」過高有甚麼看法？景文科技大學財務金融系副教授章定煊說，房價比其實一直有一個盲點，就是沒有考量到利率部分，過去房貸利率8～10％不等，但現在房價利率較低，倘若能貸款到2％以下，加入所謂的「負擔」衡量，其實就有可能相對過去的房貸輕鬆非常多，甚至負擔能力還比過去好。

關鍵字：東森ETTODAY房市論壇租屋買屋蔡志雄章定煊賴建程內政部徐國勇購屋房市

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