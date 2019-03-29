租屋是幫房東付3分之2房貸　蔡志雄：買屋比較划算！

▲ETTODAY東森新聞雲「2019台灣房市論壇」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳韋帆／台北報導

每年的3月29日（俗稱329檔期）是建商大推案的日子，ETtoday東森新聞雲特在今（29）日舉辦2019台灣房市論壇，邀請產、官、學三方，共同討論房價、住居議題，內政部長徐國勇也特別拍攝影片呼籲年輕人可以考慮「先租後買」，存到第一桶金後，再大膽購屋圓夢。

論壇上「東森建設總經理賴建程」、「包租公律師蔡志雄」以及「景文科技大學財務金融系副教授章定煊」談到「租屋是否比買屋划算議題」。賴建程表示，他現年37歲與現在有能力買屋的青年年紀差不多。

他認為，「買比租划算」，因為土地銀行說今（108）年起房地產不會再變壞了，台灣銀行還推出1.4％房貸優惠，政府也對於房市購買部分政策很友善；此外，自去年度開始，每戶租金都上揚2～3千元不等，房價卻直直落，但反觀房市交易量已連三年轉正上揚，所以應是買房好時機。

賴建程再舉例，自己10年前購買人生第一間房屋時，是在板橋30坪、總價約900萬，本金加利息每個月大約是3萬8千元，以目前行情售出的話，還可以拿回960萬元。

若當時沒有買屋，以當時板橋租金每坪約1,200元推算，相當於每個月必須付出3萬6千元房租，但10年後卻仍沒有自己的房子，等於讓房東賺了432萬元，所以買屋絕對比租屋好。

章定煊認為，過去台灣社會很少討論租與買的問題，因為在經濟學上，認為租屋為劣等財，也就是說收入不好，才會走到租的地步；所以其實年輕人要做的，應該是讓自己越過這個門檻，讓自己能夠購屋。但現實狀況卻是越來越多人無法越過這個門檻，才會開始討論這個問題。

擁有多年出租屋經驗的蔡志雄說，自己雖然正在經營租屋公司，但一輩子還是要有一間自己的房子，才能享有自由自在的感覺。以600萬房子為例，租金約為每個月1萬元，但購買就必須存好200萬自備款、負擔400萬房貸，看似租屋輕鬆，但20年後房子確然不是自己的。

蔡志雄說，自己擁有的房子出租經驗告訴他，自己的房貸有3分之2是房客付的，自己僅付出3分之1，所以奉勸年輕人還是要購屋比較好。