329華友聯看好台南　南區推2案總銷逾10億

▲台南此次329推案量為78億元。（圖／資料照）

記者陳韋帆／台南報導

今（108）年329推案檔期，台南府城推案量78億雖為六都之末，但依據內政部不動產資訊平台統計，近8年台南南區房價漲幅高達6成，也讓許多房產業者青睞。此次在台南推案量最高的為上市櫃建商「華友聯建設（1436）」，集中於南區推出「華友聯EVO」、「華友聯大山段案」兩案，總銷約25億元。

華友聯建設鎖定台南市南區86特區，目前公司握有該區4萬坪基地，可提供未來10年開發，目前已完工的「華友聯EVO」為地上15樓、地下2層建物，規劃25～36坪、2～3房產品，總戶數共340戶。據最新消息，目前僅剩約30戶。

「華友聯大山段案」在3月26日舉辦動土典禮，訴求中高樓層可眺望黃金海岸優美海景優勢。該案基地面積1,379坪、規劃坪數28～46坪、2～4房產品，總戶數131戶，為樓高15層建築。

根據內政部資料顯示，南區房價近8年連續上漲，2011年起已由每坪8.92萬元成長至2018年14.33萬元，漲幅高達6成。華友聯建設董事長陸炤廷在動土典禮當日指出，該公司已於南區推案已逾850戶，未來將有多場大樓陸續公開。

南區鄰近安平與中西區，近年來吸引許多建商紛紛推案，如聯上實業、華友聯集團、京城集團等建商都有陸續開案。住商不動產台南區經理陳佩吟指出，南區相較於台南市其他區域，房價相對親民，近年購屋人想轉進新屋，南區低價接受度頗高。

但近年隨著城市發展，大型公共建設已陸續到位，在86快速道路連接開通後，漲幅成為該區域最高不讓人意外。陳佩吟補充，台南房價基期低，且推案量長年來都不多，在自用需求支撐下，近年推出的建案去化速度都還不錯，此次329檔期推出78億元，預期應也可掀起相當討論。