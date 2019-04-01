私下出租、廣告違規最高罰20萬元　北市包租代管新罰則

▲北市新包租代管罰則上路，針對私下包租代管、合法卻廣告違規業者將開罰。（圖／記者季相儒攝）

記者陳韋帆／台北報導

台北市租屋廣告違規新裁罰基準上路了，北市地政局表示，即日起若合法登記私下「包租代管」、「刊登廣告」等行為，將進行裁罰，且採取累進制度，最高可罰至20萬元。

北市地政局指出，為維護不動產交易市場秩序，保障消費者權益，近年持續修訂及研訂各相關法規的裁罰基準，以落實業者管理。配合租賃專法的實施，率全國之先，裁罰基準就是依照「違規查獲次數」及「情節輕重」等情形課以不同罰鍰，期符合比例原則，並期能在法制面上與時俱進，符合社會的需求，裁罰基準將自4月1日生效。

北市地政局局長張治祥表示，107年6月27日租賃專法正式實施上路以來，臺北市積極輔導包租業及代管業的成立，迄108年3月29日申請許可家數已達113家，完成登記的家數達40家。

面對未來北市租賃服務業的快速成立蓬勃發展，張治祥指出，地政局除了積極輔導外，同時強化管理，裁罰要得當，就要把遊戲規則說清楚，地政局與業者的關係是協力不是對立，因為產業發展關乎經濟發展，但是，對於違規業者，我們也不姑息，裁罰基準的訂定，是使政府執法更明確有據。

裁罰基準採用「分級裁罰」，也就是「次數越多、罰鍰越高」的累進裁罰方式，例如同一年度第一次查獲甲業者A廣告不實違規處新台幣1萬元至2萬元罰鍰，第二次再查獲甲業者B廣告違規即處新台幣2萬元至3萬元，最高可處5萬元，同一業者違規被查獲次數越多，罰鍰越高。

另外，裁罰甲業者A廣告時亦會同時以書面通知限期改善，屆期不改善（或改善後仍不符規定者）則按次累加新台幣2萬元罰鍰，最高可處新台幣5萬元罰鍰，亦就是限期不改善亦會因限改次數累罰到改善為止。

倘若是非經市府核准許可經營租服業者，因違規情節最為重大，係採查獲次數之累積，也就是不會同年度歸零重新裁罰。第一次查獲即處新台幣4萬元至9萬元罰鍰，第二次再查獲處新台幣5萬元至11萬元罰鍰，最高可處20萬元罰鍰。

地政局提醒，統一裁罰基準上路後，不動產業者違反次數越多，罰越重，租賃服務業者切勿有僥倖規避的心態。有關本次發布之裁罰基準之相關內容已刊登於臺北市政府公報第57期。