ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

80戶苦等6年「攔柯P轎喊冤」　北市海砂屋審議終通過

ETtoday新聞雲

▲▼臥龍街海砂屋。（圖／自救會提供）

▲臥龍街海砂屋居民「攔柯P轎喊冤」後，都更程序果真加速。（圖／自救會提供）

記者陳韋帆／台北報導

台北市大安區全家福社區「海砂屋都更」審議通過了！台北市都更處主秘謝明同指出，今（1）日全家福社區都更案「修正後」通過審議會，後續只要修正報告書，再次核定後，談好租金、搬遷等補貼發放，就可以正式動工。日前曾台北市長柯文哲「攔轎喊冤」的社區自救會主委林先生終於破涕為笑，80戶住戶歷經6年奮鬥，終於即將開花結果。

林先生2月13日曾偕同多名住戶，向台北市長柯文哲出席活動時「攔轎喊冤」，全家福社區都更案再度引起社會大眾關注。林先生表示，當時又發生房屋塌陷，已經是第二次差點壓死人了，現在終於通過都審會，想到終於即將不用再住在危樓，林先生不由自主笑了出來。

▲▼臥龍街海砂屋。（圖／記者陳韋帆攝）

▲去年花蓮206大地震後，記者直擊該海砂屋出現橫向裂痕貫穿大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

臥龍街海砂屋為台北市大安區臥龍街262之2、268、268之1、270、270之1號、臥龍街264巷1、2、3、4號、臥龍街272巷6弄1、2、3、4、5、6、7號，全家福社區全棟共計80戶。據了解，過去未通過原因，主要來自於4戶不同意戶，但後來該社區被列為「危樓」後，同意比例已不需要100％同意。

全家福社區從民國102年7月9日，市府就曾核准都更概要，並申請兩次展延104年7月9號，但之後卻沒申請報核資料，導致過程中斷；直至106年12月25日進行掛件，107年2月23日～3月24日公開展覽，並於同年3月15日辦理公辦公聽會，後續審查若無意見可望盡速通過，但若有其他意見則須再提審議會報告，通過後再行核定。

▲▼臥龍街海砂屋。（圖／自救會提供）

▲107年4月發生臥室坍塌事件，所幸無人傷亡。（圖／自救會提供）

▲▼臥龍街海砂屋。（圖／自救會提供）

▲今年2月發生廁所崩塌意外，所幸該住戶僅背部擦傷。（圖／自救會提供）

住戶指出，審議會一路走到今（108）年2月卻仍未有動作，也引發了「攔轎喊冤」一事。林先生說，107年4月某下午就發生了臥室塌陷，所幸當時該住戶出門上班，否則非死即傷；今年2月又發生廁所塌陷一事，當時住戶正在如廁，所幸身手矯捷，僅傷到背部，但其傷勢也讓人怵目驚心。

「攔轎喊冤」後，果真加速了審議，原本至少還需要5個月行程的聽證會、審議會，柯文哲在住戶陳情後，硬生生的加速了3個月，今日正式「修正後」通過，修正部分指的是住戶必須針對「建築設計」、「留設街角開放空間」、「財務計畫」，並請實施者對「未同意戶」再溝通協調。

林先生笑著說，能走到這一步實在不易，前3項部份配合調整並無問題；針對剩餘4戶不同意部分，林先生指出，不同意戶主要卡在「營業稅」5％部分。

因為該案都更是與建商採取「權利交換方式」，所以地主戶依法必須承擔營業稅，但若以市值推估，30坪房子都更後，就必須繳交50萬營業稅，對於部分退休住戶，負擔實在過重，但考量安全問題，4戶鄰居也已口頭同意，若都審議會通過就配合都更，希望後續一切順利，自己與老鄰居們終於可以不用再提心吊膽了。

都更處則表示，其實該案都更已進行「最快速加速流程」，但過程中市民居住危樓之中，又發生坍塌事件，難免會需要宣洩情感的出口，但市府一定把市民生命放在第一位，即使不攔轎喊冤，流程也照樣會進行。

關鍵字：台北市柯文哲臥龍街都更處海砂屋都更釘子戶危樓危老重建

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3868

329高雄衝韓流北部建商來勢洶洶　霸主京城百億推案穩江山

高雄近日因韓國瑜話題不斷，也讓房產業界格外注目，甚至北部上市櫃建商興富發（2542）、遠雄（5522），都揮軍南下、來勢洶洶，今（108）年329檔期高雄更爆量744億元，創下有史以來新高。高雄建商龍..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3548

北市包租代管違規最高罰20萬元　9成租屋糾紛仍未解決！

台北市租屋廣告違規新裁罰基準上路了，北市地政局表示，即日起若合法登記私下「包租代管」、「刊登廣告」等行為，將進行裁罰，且採取累進制度，最高可罰至20萬元。崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，這樣的做法確實對..

7小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3329

北市稽查「預售屋合約違規」　零開罰、2案已改善！

根據住展雜誌統計，今年全臺329檔期推案量破5,000億，北台灣新成屋、預售屋推案量達2,225億元，較107年量增逾百億。臺北市地政局局長張治祥表示，針對前次「預售屋買賣契約」6間違規案場複查結果，..

8小時前

//cdn2.ettoday.net/images/129

329華友聯看好台南　南區推2案總銷逾10億

今（108）年329推案檔期，台南府城推案量78億雖為六都之末，但依據內政部不動產資訊平台統計，近8年台南南區房價漲幅高達6成，也讓許多房產業者青睞。此次在台南推案量最高的為上市櫃建商「華友聯建設（1..

3月31日 13:00

//cdn2.ettoday.net/images/3990

台灣人買房4助力　建商、父母、自己、政府

在高房價的時代下，如何規劃才能存到第一桶金買房，已經成為許多年輕人頭痛的問題，甚至有許多人就放棄買房決定租屋就好。由ETtoday東森新聞雲主辦的2019台灣房市論壇上，「東森建設總經理賴建程」、「包..

3月29日 16:48

//cdn2.ettoday.net/images/3990

投資46億看好副都心　新莊2.6萬坪「宏匯廣場」正式上梁

由藍天（2362）集團旗下宏匯投入150億元的「宏匯廣場」今（29）日舉行上梁典禮。宏匯集團表示，新莊副都心地處交通、建案眾多等優勢，宏匯看好副都心未來發展，在此打造佔地2.6萬坪的綜合性商場「宏匯廣..

3月29日 14:08

//cdn2.ettoday.net/images/3989

329新竹「竹科潤隆」百億推案獨秀　588萬小宅熱銷300戶

此次329建商大推案檔期，新竹雖然並非直轄市，推案總金額271億元也十分驚人，根據住宅週報統計，大新竹區域共超過20筆大小新案，推案數量為全台之冠。而眾多案量中，興富發（2542）集團旗下潤隆（180..

3月29日 13:00

//cdn2.ettoday.net/images/3968

淡水海砂屋百日限搬令出　剩9戶市府將協遷！

新北市淡水東來大廈海砂屋都更又有新進度！市府25日發布公告劃定為「都市更新地區」降低同意戶門檻後，今（28）日再度發布限時搬遷令。新北市府表示，為保護住戶以及用路人安全，剩餘9戶住戶必須在限期3個月內..

3月28日 17:31

//cdn2.ettoday.net/images/3272

大巨蛋因「參考用資料」卡關　遠雄痛批浪費社會資源

台北市今（28）日再次招開「遠雄大巨蛋案」都審會，結果因電腦疏散模擬中，逃生步行速度爭議而卡關。都審會認為遠雄僅提出「逃生步行速度每秒1.2公尺」模擬，未提供「逃生步行速度每秒0.6公尺」，並批遠雄「..

3月28日 17:00

//cdn2.ettoday.net/images/3988

329達麗北上強攻台中推2案　讓利小豪宅熱銷5成

高雄上市建商達麗（6177）建設近年開發觸角甚廣，除台中熱銷中的「達麗大道」與即將推出的「達麗居山（G3）」站，在美國西雅圖也有佈局。達麗建設執行副總經理梁景清表示，達麗主攻台中74號快速道路內圍，以..

3月28日 16:17

相關新聞

柯文哲請假遶境　王世堅：媽祖會K他

挺柯選總統？　宣明智：對的人都支持

實境秀　柯：到哪攝影機都跟著

港陽光男星演自閉症做足功課　柯Ｐ成參考對象

參加媽祖繞境挨批　柯：想到就去做

讀者迴響

熱門新聞

糖朝港式飲茶月租320萬　棄守..

瑞豐夜市爆招租街　房仲認為正常

接住正在下墜的刀子　專家要你注..

329台中906億推案大爆發

三張圖告訴你　雙北房屋租金壓力..

北市海砂屋「全家福」審議終通過

專家提醒　買房這9家建商要注意

北市稽查推案合約違規結果出爐！

「全台最貴回收場」整合完畢　有..

329檔期爆量 「景氣回升、薄..

最新新聞更多

糖朝棄守東區店　Sway：下一..

軌道經濟發威　烏日透天厝十年翻..

北市海砂屋「全家福」審議終通過

329高雄韓流京城百億推案穩江..

瑞豐夜市爆招租街　房仲認為正常

北市包租代管違規最高罰20萬

北市稽查推案合約違規結果出爐！

接住正在下墜的刀子　專家要你注..

糖朝港式飲茶月租320萬　棄守..

搬家冗物處理分類　一張圖秒懂　

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366