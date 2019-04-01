80戶苦等6年「攔柯P轎喊冤」　北市海砂屋審議終通過

▲臥龍街海砂屋居民「攔柯P轎喊冤」後，都更程序果真加速。（圖／自救會提供）

記者陳韋帆／台北報導

台北市大安區全家福社區「海砂屋都更」審議通過了！台北市都更處主秘謝明同指出，今（1）日全家福社區都更案「修正後」通過審議會，後續只要修正報告書，再次核定後，談好租金、搬遷等補貼發放，就可以正式動工。日前曾台北市長柯文哲「攔轎喊冤」的社區自救會主委林先生終於破涕為笑，80戶住戶歷經6年奮鬥，終於即將開花結果。

林先生2月13日曾偕同多名住戶，向台北市長柯文哲出席活動時「攔轎喊冤」，全家福社區都更案再度引起社會大眾關注。林先生表示，當時又發生房屋塌陷，已經是第二次差點壓死人了，現在終於通過都審會，想到終於即將不用再住在危樓，林先生不由自主笑了出來。

▲去年花蓮206大地震後，記者直擊該海砂屋出現橫向裂痕貫穿大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

臥龍街海砂屋為台北市大安區臥龍街262之2、268、268之1、270、270之1號、臥龍街264巷1、2、3、4號、臥龍街272巷6弄1、2、3、4、5、6、7號，全家福社區全棟共計80戶。據了解，過去未通過原因，主要來自於4戶不同意戶，但後來該社區被列為「危樓」後，同意比例已不需要100％同意。

全家福社區從民國102年7月9日，市府就曾核准都更概要，並申請兩次展延104年7月9號，但之後卻沒申請報核資料，導致過程中斷；直至106年12月25日進行掛件，107年2月23日～3月24日公開展覽，並於同年3月15日辦理公辦公聽會，後續審查若無意見可望盡速通過，但若有其他意見則須再提審議會報告，通過後再行核定。

▲107年4月發生臥室坍塌事件，所幸無人傷亡。（圖／自救會提供）

▲今年2月發生廁所崩塌意外，所幸該住戶僅背部擦傷。（圖／自救會提供）

住戶指出，審議會一路走到今（108）年2月卻仍未有動作，也引發了「攔轎喊冤」一事。林先生說，107年4月某下午就發生了臥室塌陷，所幸當時該住戶出門上班，否則非死即傷；今年2月又發生廁所塌陷一事，當時住戶正在如廁，所幸身手矯捷，僅傷到背部，但其傷勢也讓人怵目驚心。

「攔轎喊冤」後，果真加速了審議，原本至少還需要5個月行程的聽證會、審議會，柯文哲在住戶陳情後，硬生生的加速了3個月，今日正式「修正後」通過，修正部分指的是住戶必須針對「建築設計」、「留設街角開放空間」、「財務計畫」，並請實施者對「未同意戶」再溝通協調。

林先生笑著說，能走到這一步實在不易，前3項部份配合調整並無問題；針對剩餘4戶不同意部分，林先生指出，不同意戶主要卡在「營業稅」5％部分。

因為該案都更是與建商採取「權利交換方式」，所以地主戶依法必須承擔營業稅，但若以市值推估，30坪房子都更後，就必須繳交50萬營業稅，對於部分退休住戶，負擔實在過重，但考量安全問題，4戶鄰居也已口頭同意，若都審議會通過就配合都更，希望後續一切順利，自己與老鄰居們終於可以不用再提心吊膽了。

都更處則表示，其實該案都更已進行「最快速加速流程」，但過程中市民居住危樓之中，又發生坍塌事件，難免會需要宣洩情感的出口，但市府一定把市民生命放在第一位，即使不攔轎喊冤，流程也照樣會進行。