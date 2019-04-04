68萬新北老屋想拉皮　1戶不同意就免談

▲全台老屋超過400萬，整建維護、危老迫在眉睫。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

根據內政部統計，2018年Q3全台房屋數量共全國863萬戶，其中屋齡超過30年老屋，已突破400萬大關、佔比近50%，而新北市更是全國之冠、佔68萬戶。新北市府不斷推行「老屋拉皮」專案，針對建築物本身年限已超過「15年」，且符合特殊條件者，即可申請補助。新北市長侯友宜上任後也力推「整建維護」，但根據過往經驗似乎不易。

新北市府都更處處副處長謝登武表示，「老屋拉皮補助」正確名稱為「整建維護補助」，建築物年期達15年以上，並符合「都是透天並連續5棟以上」或「非透天的老式集合式公寓連續2棟」，只要符合這2種，任1種條件即可申請。

謝登武說，若住戶全數同意或私下達成費用分攤方式協議，即可向市府提出申請補助，之後再自行尋找建築師及營造廠商，但實際施行卻常遇到困難，都更處舉例，過去曾有大樓2樓受損已有危險徵兆，全棟住戶都已同意，偏偏1樓住戶不願配合。

即使其他住戶願分擔費用，1樓住戶進而要鄰居們簽下「保證不損壞1樓結構切結」，否則不願配合補修。都更處表示，老屋整建屬於全社區的「共同事件」。

房屋屬於民眾私有財產，也有權主張自己的權益，所以府方也無權干涉，但「整建維護補助」必須全棟一起施行，無法特別排除單一樓層，最終「民眾自身協商成功」才是完成的關鍵。

結構技師戴雲發表示，倘若2樓已出現狀況，若是地震來臨十分容易造成危險，且倘若坍塌不僅是該戶受害，勢必殃及樓下住戶，所以民眾應當認清一點，整棟住戶的結構安全是「生命共同體」，一起共同面對才是正確的態度與方式。