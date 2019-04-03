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國泰置地租金上衝4,200元　全台最強商辦王座爭霸戰

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▲▼商辦,101大樓,南山大樓。（圖／記者陳韋帆攝）

▲台灣第一商辦王座仍由「南山大樓」月租金每坪4600元拿下。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據最新揭露的實價資料顯示，台北市信義區頂級A辦大樓「國泰置地」，每坪租金有兩筆站上4,200元，刷新自己的實價揭露紀錄，但仍未超越前次商辦王「南山人壽廣場」。信義房屋指出，信義計畫區的辦公市場仍是市場矚目的焦點，目前站上每坪4,000元租金的包括101大樓、南山廣場與國泰置地廣場，三強鼎立成為信義計畫區辦公室的「三本柱」。

國泰置地廣場最新兩筆交易，時間點落在今年1月與2月，單坪的租金行情都在每坪4,200元，這兩筆實價租金也是2015年國泰置地廣場有實價揭露以來的最高價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從國泰置地廣場的實價紀錄可以看出信義計畫區租金上漲的軌跡，2015年租金單坪每坪2993～3358元，2016年單坪租金在3,045～3,650元，2017年每坪租金3,400～3,700元，2018年每坪租金3,360～3,938元，2019年則刷新大樓新高到每坪4,200元，由租金的行情走勢來看，近年信義計畫區的上漲趨勢明顯，也帶動周邊的辦公大樓租金走揚。

雖然國泰置地廣場刷新自己行情，但仍未站上商辦霸主之位，根據戴德梁行提供資料顯示，「南山人壽廣場」目前最高租金以每坪3,800～4,600元月稱霸，「國泰置地廣場」最高3,600～4,200元排行老二，擠下老大哥「台北101」最高3,600～4,000元月租金。商仲指出，由於國泰置地與台北101大樓舊有租約仍未到期，所以待下次實價登錄公布時，將會再有變動。

101大樓TAIPEI 101 MALL在2003年正式開幕，次年該大樓「出租辦公室」正式開幕，成為當年的「亞洲第一大樓」，後來雖然各國搶蓋更高的大樓，同樣信義區也出現的「國泰置地廣場」，以及還未正式啟用就滿租的「台北南山廣場」與之競爭。

商仲指出101大樓仍是台灣商辦大樓標竿；根據內政部實價登錄揭露，今年信義區前十名商辦租金成交紀錄，101大樓仍占5位。經營多年商辦租賃的仲介業者高力國際表示，其實101大樓標竿地位難以撼動，但「國泰置地廣場」與「台北南山廣場」也有其優勢，所以才會造成難分高下、不分軒輊的情況。

曾敬德表示，目前站上每坪4,000元的辦公大樓有101大樓、南山廣場與國泰置地廣場，這三棟大樓同時也是全台租金最高的3棟辦公大樓，在辦公大樓新增供給有效的條件下，市場普遍認為A辦大樓租金仍有表現空間。

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