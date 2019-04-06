北市高房價　明星學區購屋教戰守則

▲北市仁愛國中周邊房價高。(圖／翻攝自仁愛國中網站)



記者張瑞傑／台北報導

明星學區是重視教育家長的購屋指標之一，不過北市房價高、父母購屋成比負擔大，加上未來教育政策偏向學區制，專家建議，考量日後脫手，購買明星學區宅最好能夠擁有商圈機能、交通機能，甚至鎖定辦學績效佳而房價相對便宜的區段，不要將機會全壓在一項指標上。

明星學區的迷思在於，到底是週邊環境造成明星學區，還是明星學區造就週邊環境。以明星國中小為例，多數處於交通方便、生活機能強、學風鼎盛的文教區，且這些區域的住戶多有重視孩子教育，並願意花時間與金錢培養孩子的特性，是造就所謂明星學校的幕後推手。

而房價高不可攀也基於該地區自身條件，與這些住戶本身收入較佳，自然造就區域高房價，是不可否認的事實。這也是天下望子女成龍成鳳的父母，所必然得承受之重。

▲台北市明星學區住宅，房價居高不下。(圖／資料照片)

此外，在產品別上，家長多傾向以交通成本取代購屋成本；再者，明星高中週邊由於新屋少，價格高，對一般小家庭來說，多會選擇以以交通成本取代購屋成本，將促使週邊低總價的設籍套房、套房、老屋產品買氣暢旺。



如果未來走學區制，勢必會帶動辦學績效佳的高中週邊房價起漲，如內湖、中崙、和平等高中，特別是台北縣許多辦學績效佳，但週邊房價相對不高的學校，如板橋、新店等地，將有一波漲幅，甚至成為台北縣的新文教區。

高中學區制可能造成某些明星國中光環可能消退，讓明星國中小週邊競爭更激烈。也因此，在做學區投資選擇上，不只重學區，更需將周邊交通與環境作綜合考量，但傳統文教區域，如中正區、松山區等區域將更看漲。

住商不動產企研室主任徐佳馨建議，老字號、商圈複合型學區為第一首選老字號校園為優先，如果物件能涵括明星國中小，如東門國小、中正國中與金華國中等，更為保值。此外學校週邊如果涵蓋商圈，一方面可以設籍，另一方面可以開發上班族市場；避免選擇過於偏僻的區位，以免學校萬一出現辦學績效不佳或政策大轉彎，便出現週邊住宅乏人問津的窘況。