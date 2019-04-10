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捷運板南線貫穿東西區商圈　住宅交易年掉17%

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▲淡水信義線。（圖／文化局提供）

淡水信義線。（圖／文化局提供）

記者張瑞傑／台北報導

東區不僅商業活動式微，連住宅交易也驟減了嗎？根據房仲業者統計，台北市5大捷運線路中，貫穿板橋、西門、忠孝東路、至南港的板南線，近2年住宅交易量體大減約17%。而住宅交易表現最佳的捷運路線則是松山新店線，近2年約增加23%，其中，又以中正紀念堂站最獲購屋族青睞，交易量體居冠、單價更穩居8字頭。

永慶房產集團根據台北市地政局統計資料，盤點2017~2018年，台北市境內各捷運站周邊300公尺內的房市交易量，結果顯示板南線衰退16.9%最多，松山新店線成長23.3%，表現最佳。另外，中和新蘆線小幅衰退6.3%。文湖線及淡水信義線，分別小幅成長0.6%及0.3%，呈現平盤態勢。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，板南線交易量減少，主要在於2017年捷運昆陽站周遭，有建案交屋，墊高當年度交易量基期，「全線目前來看，住宅房市交易狀況，仍維持平穩。」

至於松山新店線的交易量成長，謝志傑認為，「部分來自於中正紀念堂站周邊的聯合開發貢獻，而因應萬大線開通，擴大該站站體、及增設出入口，也使2018年區域周邊房市，交易量增。」據查，中正紀念堂站周圍300公尺住宅，在2017~2018年間，均價是每坪86萬元上下，單就該站交易量，2年間則約量增3%。另外，松山新店線上如古亭站、萬隆站，也是熱門交易區塊，前者每坪房價約7字頭、後者約5字頭。
 

▲▼ 。（圖／記者張瑞傑攝）

▲▼ 。（圖／記者張瑞傑攝）

關鍵字：房產北市捷運淡水信義縣松山新店線房價交易

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