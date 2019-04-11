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3原因　百坪豪宅預售首次缺席北市

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▲「陶朱隱園」若今年不公開銷售，台北市今年將很可能沒有擺平豪宅推出。（圖／記者陳韋帆攝）

▲「陶朱隱園」若今年不公開銷售，台北市今年將很可能沒有擺平豪宅推出。（圖／記者陳韋帆攝）

記者張瑞傑／台北報導

市場回溫、但是建商卻不看好純百坪市場，造成十幾年來「台北市第一次不推預售百坪豪宅」現象。專家分析，北市未售出百坪豪宅多、好地段稀少，以及保留合併彈性更安全等三個因素，避掉「桃朱隱園」、「One Park Taipei元利信義聯勤」、「冠德信義」這些豪宅的衝擊，「小心駛得萬年船」成為今年北市預售市場的特色之一。

據住展雜誌統計，台北市今年第一季截止，全棟規劃為100坪以上的豪宅建案竟掛零（不計重推案）。今年第2季，也沒有純百坪以上豪宅案預計開賣。住展雜誌企研室經理何世昌表示，全棟規劃百坪以上的豪宅建案，因為坪數大、總價高、客戶刁，銷售上並不容易，「假如『陶朱隱園』開賣時間延到明年，那麼今年北市純百坪豪宅掛蛋的機率就會大增。」

他分析，新建案推出的成本高，容易與市面上銷售中的豪宅案「正面廝殺」，價格上並不具備優勢。其二、台北市最好的地段都在檯面上了，地段比不上也是一大問題。至於區段條件較好的都更案，常常為了滿足地主戶需求，無法全作百坪以上。

第三、今年建商心態相對保守。為了避稅，寧願走彈性、靈活策略，通常選擇把坪數切小一點，若客戶有百坪以上的需求，再用合併戶的方式來因應。「從實務上來說，兩戶要合併成一戶比較容易，也能夠避開豪宅稅。」

回顧北市豪宅推案，2013年正值房市多頭高峰，當年純百坪以上的豪宅案推案蓬勃，「西華富邦」、「松濤苑」、「國美大真」、「玉光」等知名豪宅社區相繼推案，總案量達900億元。2014年房市景氣轉弱，推案量僅剩約350億元。2015年到2017年間市況不佳，但每年都有純百坪以上的豪宅案出現。

到了2018年，在房市回溫、肥咖條款，以及台商回流諸多利多激勵之下，純百坪豪宅案爆出850億元大量，僅次於2013年，指標豪宅案如「One Park Taipei元利信義聯勤」、「冠德信義」、「元大晶華」、「Jade12」等。

不過何世昌指出，台北市百坪以上豪宅推案冷清，對銷售中的豪宅案反而是好消息，因為代表市場上沒有新競爭者出現，賣壓不會再加重。業者若能把握這段供給空窗期加強銷售，價格上再讓點利，進一步擴增成交量，將有助於豪宅市場持續復甦。

關鍵字：房產百坪豪宅台北市桃朱隱園

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