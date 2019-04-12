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1戶不同意　全社區強忍海砂屋掉磚摧殘

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▲▼侯友宜視察五股西雲段海砂屋都更。（圖／市府提供）

▲全台有許多海砂屋問題仍未解決。（資料照／市府提供）

記者陳韋帆／台北報導

台北市臥龍街9年抗爭終露曙光，但北市仍有57件海砂屋仍未進行或審議會卡關。北市更新處直言，其實都更的難度來自於整合與爭議不休，即使都更送審只要4分之3同意就可送審，但不同意戶仍是左右進度的最大因素。

以臥龍街海砂屋「全家福」社區為例，2015年被市府列管海砂屋，今年初確定進入都審最後階段，即將可進行拆除重建，貌似過程為抗戰4年，但其實許多住戶早已經被折磨近15年。

最早發起都更的住戶之一表示，約15年前，就有房子出現海砂屋特有的水泥崩落現象，但多數鄰居因家中無恙，參與都更意願相當低，隨著時間過去，陸續有住戶家中遇到相同問題，才慢慢加入推動都更行列。

該社區自救會主委林先生透露，由於近2年惡化加速，甚至出現浴廁、臥室天花板崩塌案例，才走到僅剩4戶不願參與的現狀。北市更新處表示，即使都更條例修法後，只要4分之3人數通過，就可以送審，但審議過程，不同意戶問題，仍需解決。

據建管處公告，目前列管中海砂屋仍有58案，雖然其中有27案，已進入都更程序，但近5年，實際順利進行的，只有3案，包括已拆除的「聯邦合家歡富貴區」、「鳳凰華廈」以及剛進入最後程序的「全家福」。

而現行海砂屋可走的法律程序，有都更、及危老重建2大項，危老無基地面積限制，只要同棟住戶100％同意就可送件，且審核速度約在半年內，相較都更快速許多。

但危老程序容積獎勵僅10％、而都更為30％，都更經規劃後整體容積也大於危老，所以海砂屋住戶，僅願意走都更程序。都更新法、加上市府168加速條例，乍看雖最快6個月～1年通過，但都更有許多審議會需要進行，只要不同意戶意見歧異，就難以順利進行。

倘若真要加速推動海砂屋重建，該知情人士直言，除非真正強制釘子戶搬遷，但自「文林苑」事件後，多數縣市長並不願背負如此大的道德風險，所以即使中央與地方針對都更多次修法，依然仍窒礙難行。

關鍵字：海砂屋釘子戶都更全家福危樓危老都更處重建台北市

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