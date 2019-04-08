西門町大咖房東棄百萬租金不賺　寧開百坪娃娃機店

▲店面王Seven董棄百萬店租不賺，改開「東南亞最大夾娃娃機店」。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

傳說在西門町坐擁23間店，且光是年租金收入，推估就達3.6億元的神秘房東，因持有店面密度比超商還高，被當地人稱作Seven董。去年中起，竟在旗下百坪武昌街店面，做起娃娃機生意，開設「東南亞最大夾娃娃機店」。商仲業者透露，該店面每月租金約至少百萬元起跳，Seven董寧做娃娃機生意，也不再覓新租客，足見獲利頗豐。

Seven董持有店面中，最為人所知的，即是捷運西門站6號出口徒步區的第一個黃金三角窗店面，位於漢中街與峨嵋街口，當時，Seven董在2016年3月，以總價3億元買下，不但刷新區域行情，更創下單坪2608萬元的天價紀錄。

▲該娃娃機店門口人潮絡繹不絕。（圖／記者陳韋帆攝）

而位於武昌街上，樓高2樓、占地百坪的「東南亞最大夾娃娃機店」，據傳也是Seven董所有。周圍攤商表示，該店面原本拆租給韓國品牌皮包、飲料、雨傘等業者，去（107）年初就傳出Seven董不再續租，同年6月中，租約到期後，立刻全面改裝成夾娃娃機店，不到1個月就裝修完畢正式開幕。

▲去年6月前，該店面拆租給好幾個店家。（圖／擷取自google map）

香港商匯泓不動產副總經理吳懿倫指出，當地租金行情精華區域1樓每坪約2萬～2萬5千元不等，該夾娃娃機店初估每月租金至少百萬起跳。也就是說房東棄百萬租金不領，反而蓋起夾娃娃機店。

▲當地店家指出，Seven董還承租別人的店面做為夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

周圍店家還透露，目前除武昌街以外，Seven董還承租了別人的黃金三角窗，同樣做為夾娃娃機店，連目前出租中的Uniqlo旁、Seven董自己擁有的店面，未來也將改裝為夾娃娃機店。

但為甚麼Seven董仍持續擴店？另一位當地房東表示，Seven董擁有自己經營的風格，懂得夾客與人潮觀光的心態，他認為電影院旁就是會有人夾娃娃，而且他的娃娃都是正版，絕對會讓夾客愛不釋手、夾了又夾。

▲商仲認為西門町長久以來引領風潮，所以夾娃娃機店的持久度在此值得期待。（圖／記者陳韋帆攝）

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛認為，西門町長久以來就是台灣潮流與次文化的發源地，從早期的大頭貼機、刺青、塗鴉都引領台灣風潮，與其他商圈有極大差異，只要掌握新世代語言，就有機會在西門町創造話題與商機，所以夾娃娃機店風潮，是否能在該商圈持久發熱，確實值得期待。