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台灣建物又老又醜　危老至今僅90案通過

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▲▼北市最小危老推動案。（圖／擷取自google map）

▲北市最小危老推動案僅約26坪就通過審核。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

都更限制多，危老重建成救贖。根據內政部統計，全台屋齡30以上老屋超過400萬棟，但都更限制多，政府也因此積極推動危老重建。業者指出，目前全國已成功推動90件危老重建案，其中，雙北市共計50件，就連基地面積僅有26.62坪的個案，也已通過。

根據欣元商仲統計，截至今年4月初為止，全國已核准的危老重建總件數已達90件，其中佔據最多的為台北市16件、新北市34件。欣元商仲總經理焦文華指出，特別值得注意的，就是基地面積遠低於過往「都更」方式，北市竟有26.62坪基地，也符合規定已通過審核。

過往都更案件量1年僅約40件左右，主要來自於限制重重。焦文華說，都更整合必須達到300坪以上範圍，也容易提升住戶不同意的機率，且申請流程也較為冗長複雜。

焦文華表示，雙北市的許多老舊建物真的是「又老又醜」，政府推動1年半的危老重建，提供了最高40％容積獎勵、建蔽率與建物高度限制、稅賦減免等，最重要的是面積無須如同「都更」一樣達到300坪以上，就可以申請。

危老重建推出後，民眾申請門檻降低，民間業者配合意願也相對積極，目前全台已有6千餘位危老推動師，配合明年5月9日10％限時容積獎勵停止，整合、開發商以及民眾，勢必把握最後時間搶照申請，推估申請數量將持續上升。

關鍵字：危老重建都更新北市台北市欣元商仲都更工作站危老重建工作站

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