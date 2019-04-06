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空屋稅救東區　1元租約恐破解

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▲▼ 東區店面退租潮,店面,租金,房產,不景氣 。（圖／記者張一中攝）

▲東區店面空置率已攀升到12.5％。（圖／記者張一中攝）

記者陳韋帆／台北報導

台北市東區近年空置率接連上升，根據戴德梁行統計，今年第一季，空置率已攀升到12.5％。台北市長柯文哲為解決東區沒落與空租問題，提出課徵3.6％空屋稅救東區。商仲業者，目前柯文哲提出的加稅作法，無法真正提高業主出租意願，除非將稅率調整至10％，才能收效，甚至也有業者透露，若房東祭出1元租約，恐也令空屋稅形同虛設。

為解決東區沒落問題，柯文哲欲祭出空屋稅拯救商圈，只要持有房屋或店面、不論戶數，只要閒置超過1年就必須課稅，並且要比目前「非自住」的多屋稅率3.6％更高。

對此，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛認為，該稅則執行困難度高，很難達到預期的市場效果。黃舒衛說，過去北市祭出「豪宅、囤房稅」都未見效果，價格未有明顯波動，反而造成交易量減少、市場閉鎖。且避稅方式千百種，例如放張辦公桌就稱自用、掛幾張畫辦畫展，甚至也有可能「房東出超便宜租約」等。

黃舒衛認為，目前電商盛行、轉百貨體驗式商業模式的產業結構改變，東區最能夠生存的餐飲業，也時常遭到鄰居反對，導致無法進駐，加上房客付租能力下滑、供過於求等，才是造成東區人潮流失、趨於沒落的真正主因。

業者也憂心，若有房東為避此稅，以1元租給朋友，未來實價揭露，政府威信反而會受到挑戰。

第一太平戴維斯協理丁玟甄則表示，3.6％稅率對於房東而言沒甚麼效果，根據經濟部日前為活絡並釋放閒置工業用地，祭出10％地價稅政策，許多地主立刻跳腳，希望立刻出租或出售，所以稅制若調整，對於屋主出租意願提升是有用的。

丁玟甄補充，現有房屋稅制是逐年遞減，新舊屋稅金差異大，所以該稅制，勢必也需考量新舊屋差別，否則只會課徵到新屋，對於舊屋房東而言，根本不痛不癢。

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