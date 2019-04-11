太電桃園八德廠閒置4年　27億標售換現金

▲太平洋電線電纜八德廠房。（圖／仲量聯行提供）

記者陳韋帆／台北報導

沉寂多年的傳產龍頭太平洋電線電纜（以下簡稱太電），公告將標售桃園八德廠房，負責操作此案的仲量聯行表示，該廠房閒置多年，標售底價為27億元，將於4月15日正式公告釋出、5月28日正式開標。

太電前任董事長孫道存（名媛孫芸芸之父），因涉200億元掏空案入獄後，公司營運風格轉向低調，此次為標售桃園八德廠，委託商仲，再次召開記者會。

太電原主要廠房有大溪、桃園，2年前該公司曾表示，因部分產線已不符合時代需求，已逐漸搬遷至楊梅廠房。仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，太電八德廠已閒置約4年、占地約8799坪，此次標售是為活絡公司資產。

▲該廠房區位在中壢與桃園之間，為桃園市區。（圖／仲量聯行提供）

該廠區正臨桃園區永豐路，桃園區、八德區與中壢區的重要樞紐。吳瑤華解釋，全案已送審變更住宅用地約4年，待送內政部後，6個月內會完成，所以買方可以選擇作為廠房用地，或捐地後的住宅用地5243.81坪，若以工業用地拆算，土地單價為30.6萬元，住宅則是每坪51萬元。

根據實價登錄，該生活圈近1年新成屋每坪成交行情約落在20～25萬，但以標售單價而言，每坪51萬元的土地成本、業者預估推案價格將落在每坪25～30萬元。