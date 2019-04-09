台北雙子星竟涉國安　卡關1月惹議

▲台北雙子星歷經風波由南海集團「108個盒子」奪標，卻又傳出審議遭阻。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

台灣史上金額最高聯開案逾600億元的「台北雙子星」，歷經5次招標與弊案停擺後，終於在去（107）年12月開花結果，由南海控股成功奪標。但今年3月底，卻又傳行政流程遭阻，柯文哲甚至因此槓上中央。該案招商總顧問仲量聯行表示，目前投審會以國安疑慮為由，卡關1個多月，但由於合約未註明該項，對於此舉也莫可奈何。

2014年雙子星因涉嫌收賄，時任北市議員賴素如遭判刑收押，次年柯文哲重啟標案並改以國際標方式進行，北捷委託仲量聯行為招商總顧問，協助招標事宜。期間許多建商、金控等集團，紛紛傳出有意投標，經過多項競爭、篩選後，直到去年12月，僅剩港資「南海集團」、台資「藍天集團」競逐。

▲于品海曾在記者會直言中資疑慮是「沒事幹了嗎？」不料得標後卻遭相同理由受阻。（圖／記者陳韋帆攝）

雙龍搶珠的結果出爐，今年元旦後北捷宣布，由南海集團以600億元拿下，南海集團為香港影視大亨于品海領軍，事業跨足媒體、房產、數位科技。于品海個性直白，去年公開「台北雙子星」CITY ONE設計圖時，直說外界質疑該集團中資疑慮是「沒事幹了嗎？」不料此次竟遭投審會，以相同理由卡關。

投審會以某3部會尚未回函為由，告知有國安疑慮卡關，該案卡關後，柯文哲暴怒，直嗆要經濟部長沈榮津出來講話，但時隔1個月，該案卻仍躺在投審會中。

仲量聯行董事總經理趙正義透露，雙子星案北捷依法招標，合約上載明需在全案通過後30天內簽約，但審核時間則未在合約明訂，目前僅能等待都審會結果，而該案是國際招商大案，所有外商都十分矚目，趙正義說，相信中央執法會以公平、正義、公開為原則，完成程序。