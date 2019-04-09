信義區16萬坪百貨逼宮　業者直言：東區不改變等淪敗

▲FOREVER 21也已退出東區，空置率攀升至15.6％。（圖／記者張妤瑄攝）

記者陳韋帆／台北報導

台灣觀光人潮連續10年上升， 2018年來台觀光人數來到1107萬人，在旅遊業前景看好的情況下，東區商圈空置率卻攀升到15.6％。仲量聯行指出，待遠東百貨A13開幕後，信義商圈百貨總坪數將來到16萬坪，磁吸效應將隨之上升。台北西區商圈大老就直言，東區若不再改變，在信義、西區夾殺力道持續上升，過去榮景恐將一去不復返。

根據仲量聯行統計，台灣觀光人潮由2008年385萬人、已連續增長10年，2018年來到1107萬人。即便觀光人潮不斷上升，東區店面空置率，今年第1季，卻上升至15.6％，也就是說每100間、就有15間屬於空租狀態。

台北市長柯文哲為救東區日前提出「空屋稅」，事後與會眾多專家、業者共商對策。當日也參加會議的仲量聯行董事總經理趙正義9日表示，目前東區面臨著電商、信義商圈等問題，對於店東而言，租不出去、損失比空屋稅嚴重，所以應重新調整商圈步調，才是正道。

信義區目前百貨雲集，繼南山廣場開幕後，遠東A13也將在今年開幕，屆時，該區百貨商場坪數，將達到16萬坪以上，加上原有新光、威秀影城等，產生強大磁吸效應，將為東區帶來下一波衝擊。

但忠孝東路也並非全無解藥，趙正義說，目前體驗式經濟、電商不斷瓜分市場，但東區固有的街邊店、近捷運優勢仍在，倘若大巨蛋、正義國宅都更案完工，區域價值將再加分，只要政府適度引導與規劃，東區還是擁有非常好的未來性。

▲20年前西門町因商圈蕭條，曾發生過房東自主集體降租事件。（圖／記者陳韋帆攝）

西門街區發展促進會理事長劉家鑫受訪直言，東區問題在於沒有特色，跟房租無關。劉家鑫說，西門町歷經數十年風雨，並非全然順利，20年前也曾因商圈蕭條，房東當時就集體降租1～2成。同時也重新規劃商圈特色、甚至自發性維持街道整潔，就連燈泡，都有房東每天幫房客巡視，是否應該更換。此外，加上政府規劃徒步區、街道等，西門町才從谷底翻身。

反觀東區，已面臨西區、信義百貨商圈的夾殺，還充斥著難解的問題，例如飯店、電影院稀缺，甚至徒步區難以設置等等。劉家鑫認為，降租是為共體時艱，房東能出租，也不會有人故意抬價，所以倘若房東、政府雙方願意共同努力，才有可能讓東區如同西門町一樣翻轉。