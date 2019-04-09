ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

信義區16萬坪百貨逼宮　業者直言：東區不改變等淪敗

ETtoday新聞雲

▲▼ FOREVER 21捷運忠孝敦化站東區店，FOREVER 21,F21。（圖／記者張妤瑄攝）

▲FOREVER 21也已退出東區，空置率攀升至15.6％。（圖／記者張妤瑄攝）

記者陳韋帆／台北報導

台灣觀光人潮連續10年上升， 2018年來台觀光人數來到1107萬人，在旅遊業前景看好的情況下，東區商圈空置率卻攀升到15.6％。仲量聯行指出，待遠東百貨A13開幕後，信義商圈百貨總坪數將來到16萬坪，磁吸效應將隨之上升。台北西區商圈大老就直言，東區若不再改變，在信義、西區夾殺力道持續上升，過去榮景恐將一去不復返。

根據仲量聯行統計，台灣觀光人潮由2008年385萬人、已連續增長10年，2018年來到1107萬人。即便觀光人潮不斷上升，東區店面空置率，今年第1季，卻上升至15.6％，也就是說每100間、就有15間屬於空租狀態。

台北市長柯文哲為救東區日前提出「空屋稅」，事後與會眾多專家、業者共商對策。當日也參加會議的仲量聯行董事總經理趙正義9日表示，目前東區面臨著電商、信義商圈等問題，對於店東而言，租不出去、損失比空屋稅嚴重，所以應重新調整商圈步調，才是正道。

信義區目前百貨雲集，繼南山廣場開幕後，遠東A13也將在今年開幕，屆時，該區百貨商場坪數，將達到16萬坪以上，加上原有新光、威秀影城等，產生強大磁吸效應，將為東區帶來下一波衝擊。

但忠孝東路也並非全無解藥，趙正義說，目前體驗式經濟、電商不斷瓜分市場，但東區固有的街邊店、近捷運優勢仍在，倘若大巨蛋、正義國宅都更案完工，區域價值將再加分，只要政府適度引導與規劃，東區還是擁有非常好的未來性。

▲▼西門町。（圖／記者陳韋帆攝）

▲20年前西門町因商圈蕭條，曾發生過房東自主集體降租事件。（圖／記者陳韋帆攝）

西門街區發展促進會理事長劉家鑫受訪直言，東區問題在於沒有特色，跟房租無關。劉家鑫說，西門町歷經數十年風雨，並非全然順利，20年前也曾因商圈蕭條，房東當時就集體降租1～2成。同時也重新規劃商圈特色、甚至自發性維持街道整潔，就連燈泡，都有房東每天幫房客巡視，是否應該更換。此外，加上政府規劃徒步區、街道等，西門町才從谷底翻身。

反觀東區，已面臨西區、信義百貨商圈的夾殺，還充斥著難解的問題，例如飯店、電影院稀缺，甚至徒步區難以設置等等。劉家鑫認為，降租是為共體時艱，房東能出租，也不會有人故意抬價，所以倘若房東、政府雙方願意共同努力，才有可能讓東區如同西門町一樣翻轉。

關鍵字：東區倒店百貨西門町仲量聯行趙正義觀光降租空屋稅商圈遠百A13FOREVER 21

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4012

觀光悲歌　墾丁首傳飯店遭法拍　中庭已淪蓄水池　

旅遊業不景氣，就連墾丁飯店一級戰區都傳出法拍消息，「墾丁泊逸飯店」2筆建物將在4月17日執行一拍，底價分別為9千531.5萬元以及5億8千478.5萬元。法拍業者表示，這是首次正墾丁區域飯店因「經營不..

7小時前

//cdn2.ettoday.net/images/2466

法拍屋熱潮搶便宜　當心買到凶宅反賠錢

法拍屋市場拍定均價連三年上揚，其中六都之中高雄漲幅最多、達83％。寬頻房訊發言人徐華辰表示，進3年法拍屋市場連續成長，顯見購屋人對於房市信心回溫，但購買法拍屋也需注意「法院筆錄」與「區域」，否則可能得..

21小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4011

西門町大咖房東棄百萬租金不賺　寧開百坪娃娃機店

傳說在西門町坐擁23間店、租金收入達3.6億元的Seven董，去年中起，竟傳在旗下百坪武昌街店面，做起娃娃機店生意。記者實際採訪當地攤商透露，Seven董擁有的娃娃機店，號稱「東南亞最大夾娃娃機店」，..

23小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4011

台灣建物又老又醜　危老至今僅90案通過

都更限制多，危老重建成救贖。根據內政部統計，全台屋齡30年以上老屋超過400萬棟，但都更限制多，政府也因此積極推動危老重建。業者指出，目前全國已成功推動90件危老重建案，其中，雙北市共計50件，就連基..

4月8日 13:24

//cdn2.ettoday.net/images/3453

空屋稅救東區　1元租約恐破解

台北市東區近年空置率接連上升，甚至已達12.5％。台北市長柯文哲為解決東區沒落與空租問題，提出課徵空屋稅救東區。商仲業者認為，目前柯文哲提出的加稅作法，無法真正提高業主出租意願，除非將稅率調整至10％..

4月6日 12:03

//cdn2.ettoday.net/images/3669

不怕個資全都露　地籍謄本分類保障

在兼顧不動產交易安全與個人資料隱私的原則下，自2015年起，地籍謄本已分為三類，其中第二類與第三類最大的差別，第二類誰都可以申請，但僅有部分姓名、統編、完整地址；第三類則是露出完整姓名與地址，但必須本..

4月6日 09:00

//cdn2.ettoday.net/images/3867

國泰置地租金飆　逼宮南山廣場商辦王寶座

根據最新揭露的實價資料顯示，台北市信義區頂級A辦大樓「國泰置地」，每坪租金有兩筆站上4,200元，刷新自己的實價揭露紀錄，但仍未超越前次商辦王「南山人壽廣場」。信義房屋指出，信義計畫區的辦公市場仍是市..

4月3日 15:38

//cdn2.ettoday.net/images/3913

環狀線通車在即　中和看屋增2成

新北捷運環狀線第一期進入完工階段、年底即將通車，今（3）日也舉辦「大坪林站至板新站車站間人行道」更新工程動土典禮，根據實價登錄，近2年中和區房價波動不大，甚至電梯大樓行情還不跌反漲，當地房仲甚至傳出第..

4月3日 12:00

//cdn2.ettoday.net/images/4000

北市推住宅免費健診、無障礙補助　唐峰正：先查違建誰造成的

台北市政府推出「無障礙設施改善與補助計畫」，包含住宅「免費健診」、總工程經費45％、最高107萬補助。UD自由空間教育基金會董事長唐峰正對這項政策指出3大盲點並提出建議，包含「違建是誰蓋的」、「查驗建..

4月2日 17:45

//cdn2.ettoday.net/images/3999

柯P公宅政績片自比豪宅規格　網友評價兩極

台北市都發局拍攝影片宣揚柯P公宅政績，主題訂為「台北公宅尊爵不凡」，內容大玩網路哏，形容詞句如「尊爵不凡」、「氧氣進得去、二氧化碳出得來」、「和鄰居一起約跑」等，雖遭部份網友質疑大玩「黃色」、「浪費錢..

4月2日 15:47

相關新聞

美腿黑絲妹西門舉看板　犯罪視角網暴動

西門神秘房東SEVEN董　開娃娃機養店

空屋稅救商圈　Sway：3%根本不痛不癢

力麗哲園台北館　9.28億元求售

東區住宅不跌反升　房仲曝關鍵點

讀者迴響

熱門新聞

日本空屋「繳5倍稅」　屋主1元..

墾丁首例　泊逸飯店6.5億元法..

陸人瘋買東京房盼暴富　仲介曝真..

八德最大夜市成吸票機　攤商滿租..

離塵不離城　新店安坑房價2字頭

環狀線試車吵死人　兩社區旁加裝..

西門神秘房東SEVEN董　開娃..

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

淡水跳樓凶宅開價850萬　屋主..

買法拍屋搶便宜　當心買到凶宅

最新新聞更多

信義16萬坪百貨商場勝　東區人..

環狀線試車吵死人　兩社區旁加裝..

安信建經全案管理　活化傳產工業..

漲店租、娃娃機攻佔　20元蛋炒..

離塵不離城　新店安坑房價2字頭

墾丁首例　泊逸飯店6.5億元法..

買法拍屋搶便宜　當心買到凶宅

西門神秘房東SEVEN董　開娃..

土壤液化網查詢　台南14區調查..

IMF預示全球房價　2年每年將..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366